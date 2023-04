WorkForce Software recebe o SAP® Partner Excellence Award 2023 for Industry Cloud Innovation no Brasil

Prêmio entregue no SAP Brazil Customer Success Kick-Off 2023

LIVONIA, Michigan, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A solução de gerenciamento de força de trabalho classificada como nº 1 para grandes empregadores globais, WorkForce Software, anuncia que recebeu o prêmio SAP ® Partner Excellence Award 2023 for Industry Cloud Innovation no Brasil. Os prêmios foram concedidos pela SAP aos parceiros de melhor desempenho no Brasil com base em contribuições excepcionais para viabilizar a transformação digital de empresas que usam soluções SAP. Os destinatários - em parceria com a SAP - ajudam os clientes a inovar para alcançar resultados de negócios rapidamente, crescer de forma sustentável e operar de forma mais simples com as soluções SAP.

"O WorkForce Software tem a honra de receber o SAP® Partner Excellence Award 2023 for Industry Cloud Innovation no Brasil. Estamos empenhados em transformar a forma como nossos clientes se relacionam e apoiam seus funcionários, especialmente aqueles trabalhadores remotos essenciais que geralmente são mal atendidos", disse Brett Walker, vice-presidente sênior de canais globais do WorkForce Software. "Em nenhum outro momento foi tão importante modernizar a tecnologia que é usada todos os dias nos locais de trabalho por trabalhadores essenciais. É imprescindível que os líderes de negócios na América Latina invistam na modernização de seus sistemas de gerenciamento de força de trabalho para manter altos níveis de atendimento ao cliente e reter seus funcionários. Os trabalhadores esperam que a tecnologia de nível de consumidor ofereça suporte à flexibilidade de agendamento, conexões com colegas de trabalho e gerentes e garanta que eles se sintam valorizados e ouvidos no trabalho."

Selecionados da ampla e diversificada base de parceiros da SAP, as indicações para o SAP Partner Excellence Awards são baseadas em dados internos de vendas da SAP. Um comitê composto por representantes da SAP na América Latina e no Brasil determina os parceiros vencedores em cada categoria de acordo com critérios como realização e desempenho de vendas. Os prêmios são apresentados em uma variedade de categorias, incluindo vendas gerais, inovação, tecnologia, serviços e áreas específicas de soluções.

"Os parceiros da SAP, como o WorkForce Software, desempenham um papel fundamental na transformação digital dos clientes", disse Leandro Estanga, diretor de parceiros da SAP América Latina e Caribe. "Hoje, cada etapa da jornada do cliente pode ser influenciada, executada ou liderada por um parceiro. Com o SAP Partner Excellence Awards, não apenas reconhecemos o compromisso, a competência e a propriedade intelectual exclusiva de nossos parceiros nesta região em crescimento, mas também celebramos a inovação e o sucesso do cliente que entregamos em conjunto em várias regiões e setores. Parabéns WorkForce Software por ganhar este prêmio."

O WorkForce Software tem parceria com a SAP desde 2011 para fornecer soluções para 2,1 milhões de usuários em 280 organizações que usam tecnologias SAP. Com integração pré-construída com as soluções de gerenciamento de capital humano da SAP, o WorkForce Software oferece as soluções de gerenciamento de força de trabalho classificadas como nº 1 disponíveis para previsão de requisitos de mão-de-obra, agendamento de funcionários, gerenciamento de tempo e presença, gerenciamento de ausências, férias e acomodações e comunicação com os trabalhadores. Ao implementar soluções modernas de tecnologia de gerenciamento de força de trabalho, como as do WorkForce Software, as empresas podem ver melhorias imediatas no gerenciamento, engajamento e desempenho de seus funcionários globais, ao mesmo tempo em que oferecem suporte a requisitos complexos de emprego, sindicatos e regulamentares.

O WorkForce Software recebeu recentemente o SAP ® APJ Partner Excellence Award 2023 for Industry Cloud Innovation por seu trabalho inovador de transformação digital na região da Ásia-Pacífico e Japão. Eles receberam esse reconhecimento durante os eventos regionais da SAP Customer Success 2023, que reúnem executivos da SAP, funcionários de campo da SAP e parceiros. Estas são as maiores reuniões anuais da SAP, focadas na troca de informações sobre estratégia, metodologia, oportunidades de crescimento e inovações de produtos da SAP, bem como formas de obter sucesso durante o ano.

Para saber mais sobre o WorkForce Software e sua parceria global com a SAP, leia mais aqui. Para ver os mais recentes reconhecimentos da indústria do WorkForce Software e aprender sobre a força motriz por trás da inovação de suas soluções e por que eles são líderes de valor, fornecedores de parceiros de destaque e empregadores de destaque, visite esta experiência interativa.

Sobre o WorkForce Software

O WorkForce Software é a solução de gerenciamento de força de trabalho classificada como nº 1 para grandes empregadores globais e a primeira a fornecer recursos integrados de comunicação para funcionários. O WorkForce Suite da empresa se adapta às necessidades de cada organização - não importa quão únicas sejam suas regras de pagamento, regulamentos trabalhistas e horários - ao mesmo tempo em que oferece uma experiência inovadora para o funcionário no momento e no local em que o trabalho acontece. De nível empresarial e pronto para o futuro, o WorkForce Software está ajudando algumas das organizações mais inovadoras do mundo a otimizar sua força de trabalho, proteger contra riscos de conformidade e aumentar o envolvimento dos funcionários para liberar um novo potencial de resiliência e desempenho ideal. Quando seus funcionários incluem trabalhadores sem escritório ou por hora, sindicalizados, em período integral, meio período ou sazonais, o WorkForce Software torna o gerenciamento de sua força de trabalho global mais fácil, menos dispendioso e mais gratificante para todos. Para mais informações, acesse www.workforcesoftware.com.

As soluções do WorkForce Software também estão disponíveis por meio de nosso revendedor global, SAP. Para saber mais, acesse www.workforcesoftware.com/partner/sap/.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados neste documento, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obter informações e avisos adicionais sobre marcas registradas. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1657297/3997216/Workforce_Software_Logo.jpg

