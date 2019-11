Workshop gratuito e online de Marketing Digital Odontológico está com inscrições abertas

Para participar os interessados poderão se inscrever gratuitamente no site do Workshop no link https://odontologiamilionaria.com.br.

Em sua 9ª edição, o evento acumula milhares de dentistas participantes no Brasil e exterior, e uma imensa quantidade de depoimentos.

A ideia do Workshop Nacional de Marketing Odontológico é fazer com que os profissionais compreendam técnicas que possibilitem se conectarem com milhares de pessoas diariamente através das redes sociais e plataformas digitais como Instagram, Facebook e Google, possibilitando um grande aumento em faturamento.

O Workshop possui um WhatsApp Oficial exclusivo para orientações, dúvidas e divulgação de conteúdos e pode ser acessado no número +55 13 99209-0921 ou diretamente neste link.

Conforme orientações divulgadas pelo organizador, o evento tem como objetivo ensinar como os profissionais podem multiplicar seu faturamento, ganhar um percentual maior na prestação de serviços ou iniciar seu próprio consultório.

Cronograma:

24/11 dom – Técnicas de conexão | Gatilhos Mentais

26/11 terça – Anúncios e Alcance | Estudo de Caso Real

28/11 quinta – Segmentação | Públicos Personalizados

FONTE Fábio Tavares

