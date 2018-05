WORLD CLASS : quel est le cocktail le plus populaire dans le monde en ce moment ?

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688309/Bulleit_Old_Fashioned.jpg )



Selon une enquête menée auprès des meilleurs barmen au monde, le cocktail « Old Fashioned » est la boisson la plus populaire commandée dans les bars à l'heure actuelle, ainsi que l'a révélé Diageo, le plus grand producteur de spiritueux au monde.

Commandé par James Bond lui-même dans le film Opération Tonnerre, le cocktail est obtenu à partir d'un mélange de sucre et d'amers, agrémenté d'une généreuse dose de whisky, par exemple de bourbon Bulleit, et de zeste de citron. Il est traditionnellement servi dans un verre de type tumbler, à fond plat, appelé « verre Old Fashioned » - d'où son nom. Il est aujourd'hui sacré cocktail préféré des consommateurs.

Diageo World Class a réalisé cette vaste enquête sur les préférences des consommateurs il y a peu, juste à temps pour la Journée mondiale du cocktail 2018. Rien n'a été laissé au hasard dans cette quête visant à découvrir les secrets de fabrique des bars pour réaliser les cocktails tout autour du monde, avec des personnes interrogées provenant d'un grand nombre de pays, par exemple Porto Rico, le Portugal, la Grèce, la Norvège, l'Islande, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Canada, Hong Kong et les Philippines.

Très près derrière le Old Fashioned se trouve le fougueux « Negroni » italien - un tiers de gin Tanqueray NO.TEN, un tiers de vermouth rouge, un tiers de liqueur italienne, le tout accompagné de zeste d'orange.

Le charme rétro du Old Fashioned et du Negroni est l'un des éléments de la révolution du cocktail qui prend actuellement le monde d'assaut. Le dernier rapport de l'IWSR indique que les volumes de bière ont chuté de 1,8% dans le monde et que les ventes de vin ont diminué de 0,08% (analyse du marché des boissons IWSR 2016). À l'inverse, les ventes de spiritueux tels que le gin et le whisky sont en hausse. Et ce sont les « millennials » qui mènent la marche, avec près de 9 jeunes buveurs sur 10 (88%) qui consomment des boissons mixées en soirée (Cellar Trends). Selon Kaitlyn Stewart, couronnée barmaid World Class de l'année 2017, cela est dû au fait que les consommateurs considèrent maintenant les cocktails comme un premier choix.

« Le Old Fashioned et le Negroni sont des classiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. Il en existe d'innombrables variantes, mais s'ils sont réalisés avec précision dans n'importe quel bar du monde, ils auront exactement le goût que vous attendez », explique Kaitlyn Stewart.

Au classement des préférences actuelles des consommateurs viennent ensuite le Whisky Sour, la Margarita et le Moscow Mule. L'Espresso Martini, le Daiquiri, le Dry Martini, le Tom Collins et le Manhattan ont également intégré le palmarès des 10 boissons préférées des consommateurs.

« Tous ces cocktails très appréciés peuvent facilement être préparés à la maison. Il existe souvent des recettes à trois ingrédients que tout barman amateur peut sans problème réaliser chez soi. Ayez simplement dans votre bar des produits de qualité tels que du whisky Johnnie Walker Black Label, de la vodka Ketel One, du rhum Zacapa ou un single malt whisky de qualité comme le Talisker, et c'est déjà un tiers du succès assuré ! » ajoute Kaitlyn Stewart.

« Nous avons interrogé les meilleurs barmen et barmaids aux quatre coins du monde : c'est absolument incroyable de voir ces cocktails intemporels et importants occuper, partout, une place grandissante », affirme Lauren Mote, experte internationale en cocktails. « La révolution du cocktail est à nos portes, et il est temps d'y prendre part ! ».

Old Fashioned

6 cl de bourbon Bulleit

4 traits d'Angostura bitters

1 sucre blanc en morceau

1 zeste d'orange

22,6 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Negroni

2 cl de gin Tanqueray NO. TEN

2 cl de liqueur italienne

2 cl de vermouth doux

14,4 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Whisky Sour

4,5 cl de whisky Johnnie Walker Black

2 cl de jus de citron

1,5 cl de sirop de sucre (proportions 1:1)

1 blanc d'œuf

2 traits d'Angostura bitters

14,5 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Margarita

4,5 cl de tequila Don Julio Blanco

1,5 cl de liqueur d'orange

2 cl de jus de citron vert

1 cl de sirop de sucre (proportions 1:1)

Sel sur le bord du verre (facultatif)

17,1 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Moscow Mule

4,5 cl de vodka Cîroc

1,5 cl de jus de citron vert

10 cl de bière au gingembre

14,2 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Espresso Martini

4,5 cl de vodka Ketel One

1,5 cl de liqueur de café

3 cl de café frais refroidi

1,5 cl de sirop de sucre (proportions 1:1)

16,6 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Daiquiri

6 cl de rhum Zacapa

3 cl de jus de citron vert

2 cl de sirop de sucre (proportions 1:1)

18,9 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Dry Martini

6 cl de gin Tanqueray no. TEN

1 cl de vermouth sec

1 trait d'orange bitters

21,3 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Tom Collins

4,5 cl de gin Tanqueray no. TEN

1,5 cl de jus de citron vert

1 cl de jus de citron

1 cl de sirop de sucre

Compléter avec du soda

15,3 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

Manhattan

4,5 cl de whisky Bulleit Rye

1,5 cl de vermouth doux

2 traits d'Angostura bitters

1 trait d'orange bitters

16,7 grammes d'alcool (selon les proportions indiquées)

