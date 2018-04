World Peace Gardens lance son prochain site à Alger

Installé dans le Parc de la liberté situé au centre-ville, le jardin sera un espace paisible à disposition de l'ensemble des résidents et visiteurs. Le site permettra de contempler et de réfléchir à l'importance de la paix.

Dans le cadre de l'appellation du site, le jardin est appelé à recevoir plusieurs ajouts et améliorations, et notamment une fontaine centrale, un dallage en mosaïque et des plaques contenant les paroles d'hommes et de femmes de paix, parmi lesquels Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela. Le jardin comprendra également une sélection des citations d'artisans de la paix locaux dont le Président Abdelaziz Bouteflika, qui a poussé ses compatriotes à choisir la paix, l'amour, le pardon et l'inclusion après une décennie de violence qui a plongé le pays dans un sombre conflit dans les années 1990. L'organisation d'une concorde civile et d'un référendum national par le Président, accompagnée par des discours dans lesquels il a exhorté tous les Algériens de toutes les origines et de toutes les croyances à résoudre leurs différends à travers des actions pacifiques et non violentes, est largement considérée comme essentielle dans la stabilité et le développement dont l'Algérie a été témoin ces dernières années.

« La vision du peuple algérien, "un peuple, un rêve" se reflète véritablement dans ce site merveilleux », a déclaré le Prince Frederick von Saxe-Lauenberg, fondateur de Children of the World qui était présent pour les discussions sur la planification et la sélection du site. « Le jardin sera un endroit où les personnes pourront réfléchir, penser, puis agir dans l'intérêt de la paix. »

Le Jardin de la paix algérois respectera les principes de la permaculture afin d'encourager les capacités naturelles des plantes dans le jardin à se développer, se renouveler et se propager par elles-mêmes. Le jardin comprendra donc des plantes et des arbres pérennes, en creusant au minimum, en réduisant le besoin d'irrigation et en utilisant absolument aucun produit chimique ou fertilisant. De la sorte, les espèces présentes dans le jardin reflèteront les principes de la paix humaine : différentes variétés vivant et poussant ensemble pour se protéger les unes les autres contre les problèmes qu'elles pourraient rencontrer.

Sophie Christopher-Bowes travaille avec Yakoub Kamel, directeur général de l'EDIVAL, qui supervise tous les parcs publics dans la capitale algérienne, afin de sélectionner les arbres, les plantes et les fleurs du jardin. Jeffrey Gale servira d'architecte et supervisera la conception de la fontaine et les autres rénovations du jardin.

« C'est un merveilleux espace vert et ce sera un formidable ajout au réseau World Peace Gardens », a déclaré Jeffrey Gale. « Nous sommes ravis que la première expansion du réseau en Afrique soit à Alger. »

Le réseau World Peace Gardens, une organisation caritative sans but lucratif située au Royaume-Uni, a été fondée par Jeffrey Gale en 2000. À ce jour, il existe près de 80 jardins de la paix dans le réseau à travers le monde dans près d'une douzaine de pays, dont l'Inde, l'Ouzbékistan, le Portugal, l'Irlande, Chypre, la France, l'Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le site à Alger sera le premier World Peace Garden en Afrique ou au Moyen-Orient.

