World Sight Day: uma oportunidade de ajustar o foco na visão como uma prioridade global

DALLAS, 8 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 8 de outubro, o Vision Impact Institute reúne organizações globais sobre a visão para enfatizar a necessidade de boa visão como parte do World Sight Day. O tema, Hope in Sight (Esperança em vista), fornece uma plataforma para conscientizar sobre a importância da boa visão quando o mundo trabalha para reconstruir sistemas econômicos, sociais e educacionais fortemente impactados pela Covid-19.

Antes da pandemia, a necessidade de um maior acesso à boa visão já era um tema de interesse. De acordo com o WHO World Report on Vision (Relatório Mundial sobre a Visão da OMS), globalmente pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira, dos quais pelo menos um bilhão poderia ser evitado ou ainda precisa ser tratado.

Embora ao longo dos anos tenha havido ganhos para assegurar que mais pessoas necessitando de óculos possam ter acesso a eles, há o perigo de que a boa visão possa tornar-se menos prioritária em um mundo já tão ocupado.

"Boa visão é um problema com uma solução. Quando trabalhamos pela boa visão, nós impactamos outras questões que precisam de atenção, especialmente nesta época," diz Kristan Gross, Global Executive Director, Vision Impact Institute. "Pesquisas mostram que a boa visão pode ter um impacto positivo na produtividade do trabalhador, na educação infantil, na mobilidade mais segura nas estradas e na igualdade de gênero."

À medida em que reconstruímos economias e sociedades, será preciso um esforço coletivo para fortalecer os sistemas em um nível melhor do que eram antes da pandemia. A boa visão pode ser um catalisador.

SOBRE O VISION IMPACT INSTITUTE

A missão do Vision Impact Institute é aumentar a conscientização da importância da correção e proteção da visão para tornar a boa visão uma prioridade global. Seu Conselho Consultivo é formado por seis experts internacionais independentes: Pr. Kevin Frick (Estados Unidos), Pr. Clare Gilbert (Reino Unido), Sr. Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Sr. Arun Bharat Ram (Índia), Dr. Serge Resnikoff (Suíça), e Dr. Wang Wei (China).

O Vision Impact Institute é uma organização não lucrativa registrada como 501(c)(3), que recebe suporte do Fundo Vision for Life da Essilor, a líder mundial de ótica oftálmica. O Vision Impact Institute hospeda uma plataforma web interativa, uma base de dados única para pesquisas em visionimpactinstitute.org .

Contato:

Andrea Kirsten-Coleman

Global Communications and Awareness Manager

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

FONTE Vision Impact Institute

Related Links

http://visionimpactinstitute.org/



SOURCE Vision Impact Institute