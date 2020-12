World Super League (WSL), uma nova Liga Global de E-sports acaba de nascer!

O slogan da WSL é 'E-sports feitos por você!', que significa que é um torneio de e-sports feito por fãs de e-sports. O local do evento, os títulos dos games e os jogadores profissionais com quem os fãs poderão se encontrar serão selecionados por votação deles depois de 2022.

A WSL seleciona jogadores por meio de preliminares regionais em quatro divisões: Ásia-Oceania, América, Europa e Oriente Médio Ásia-África. As preliminares serão realizadas por meio de torneios abertos, com a participação de jogadores ou equipes de jogadores profissionais convidados. O torneio estará aberto para participação de qualquer pessoa, como evento de e-sports amador, e os jogadores ou equipes de jogadores profissionais serão convidados de acordo com votações dos fãs, porque a WASL é um torneio PRO_AM. No final do ano, os fãs poderão assistir os vencedores de cada título nas finais globais da WSL.

O primeiro evento iniciará em 2021 com um total de 8 títulos, sendo 5 jogos oficiais e 3 jogos promocionais. Informações mais detalhadas serão divulgadas em maio de 2021 e a primeira final global será realizada na Coreia. O valor total dos prêmios distribuídos será de aproximadamente 450.000 dólares americanos.

Segundo Il-young Ryu, presidente da Technoblood, "a WSL é uma competição global de e-sports baseada na comunicação com os fãs. E todos os fãs de e-sports podem participar de todos os eventos da WSL.

A Technoblood, responsável pela WSL, já organiza diversos eventos de e-sports desde 2002. A Technoblood atuou como parceiro operacional da World Cyber Games (WCG) no Japão de 2002 a 2013, e foi também responsável pelo evento de e-sports Cyber Games Asia (CGA) na Tokyo Game Show de 2012 a 2016. Além disso, a Technoblood é bastante ativa na promoção de e-sports, como um torneio off-line do jogo de cartas digital 'Shadowverse Rampage Battle' e uma competição oficial em cibercafés 'Battleground TechnoBlood CUP'.

Saiba mais sobre a WSL no YouTube no link abaixo.

https://youtu.be/90rexwXx3No

Em caso de dúvidas e para saber mais, envie um e-mail para [email protected]

