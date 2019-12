World Trade Centers Association aprueba licencia para World Trade Center Barranquilla

BARRANQUILLA, Colombia, 9 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- La organización World Trade Centers Association (WTCA) anunció que aprobó a LATAM PROJECTS Inc. como licenciatario para el establecimiento de un World Trade Center (WTC) con reconocimiento oficial en la ciudad de Barranquilla, Colombia. En su carácter de único propietario y titular de la licencia de las marcas y marcas registradas "World Trade Center" y "WTC", WTCA suma a LATAM PROJECTS, Inc. a su nómina mundial de miembros y abre una puerta de ingreso en Barranquilla a su red global de más de 325 empresas altamente conectadas, que colaboran entre sí, en casi 100 países. LATAM PROJECTS, Inc. y la ciudad se suman a otros seis centros WTC oficiales ubicados en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín y Pereira.

"Barranquilla es conocida por su bullicioso puerto marítimo cerca del mar Caribe y su posición como el principal centro industrial, comercial, educativo y cultural de la región caribeña de Colombia", señaló John E. Drew, Presidente del Directorio de World Trade Centers Association. "Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a este World Trade Center a nuestra red global, lo que amplía nuestra presencia en el país y la región y hace valer los plenos recursos y la conectividad de nuestra red en la ciudad de Barranquilla".

Apodada la "Puerta de Oro de Colombia", Barranquilla actúa como puerto para el transporte fluvial y marítimo dentro de Colombia y es la cuarta ciudad más populosa del país luego de Bogotá, Medellín y Cali. El WTC estará ubicado estratégicamente en la zona norte de Barranquilla en la región del Gran Malecón del Río Magdalena, junto a dicho río. Para colaborar en la planificación y construcción, LATAM PROJECTS Inc. contrató a la firma 4S Real Estate de Ciudad de México, México. Como una de las empresas consultoras más prestigiosas, 4S fue convocada para realizar un estudio completo de factibilidad y una auditoría previa del ámbito residencial, de oficinas y comercios de la ciudad; analizar la oferta y demanda para los próximos cinco años; y estudiar el área geográfica para determinar el lugar donde se construirá el proyecto. El estudio, que comenzó en abril de 2019, concluirá a fin de este año.

"Nuestra visión es construir un World Trade Center de primer nivel en un lugar central en Barranquilla para brindarle a nuestra comunidad los recursos que necesita, pero que no tiene al momento", indicó Hoffman M. Murcia, CEO de WTC Barranquilla. "Hemos armado un sólido equipo para convertir nuestra visión en realidad, y estamos entusiasmados por lo que vendrá en esta nueva década".

WTC Barranquilla es un joint venture entre LATAM PROJECTS Inc., Apogee Commercial Enterprises y Proyectos LATAM S.A.S, y continúa incorporando a otros socios según sea necesario. Con una fecha de finalización estimada en 2023-2024, el WTC tendrá una superficie de alrededor de 18.580 metros cuadrados (200.000 pies cuadrados) con diseño certificado LEED por C Space Creative Studio S.A.S. Architecture and Design. El proyecto contará con paneles solares; turbinas eólicas en la terraza; iluminación LED; plomería, persianas e iluminación inteligente en áreas comunes; un sistema de automatización edilicia y una fachada con protección solar.

El WTC proporcionará espacio de avanzada para comercios, viviendas residenciales y oficinas con una gama completa de servicios, tales como estacionamiento, traslados al aeropuerto, seguridad las 24 horas, restaurantes de categoría, un gimnasio equipado con piscina y spa, suites de apartamentos flexibles, salas de conferencias, centro de copiado, auditorio, servicios de traducción, servicios de planificación de eventos, servicios de conexión entre empresas (B2B), oficina de turismo y espacio de oficinas para un proveedor de arrendamiento de concepto abierto. Los servicios relacionados de WTCA incluyen privilegios para el WTC Business Club y la posibilidad de contar con espacio de oficina en otras sedes de WTC en todo el mundo, cuando corresponda.

"Celebramos la próxima apertura del World Trade Center en Barranquilla, pues demuestra el potencial que tiene la ciudad para consolidarse como una plataforma regional para las empresas que buscan ingresar o ampliar su presencia en el mercado latinoamericano y el Caribe. Es además el tipo de desarrollos que buscamos para el país, con un alto componente tecnológico, eficiente y sostenible", afirmó Flavia Santoro, presidente de ProColombia. ProColombia es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno de Colombia que se ocupa de promocionar las exportaciones colombianas no tradicionales, el turismo internacional y las inversiones extranjeras en Colombia.

Dado que la planificación y selección del predio está actualmente en marcha, WTC Barranquilla abrirá una oficina provisoria en febrero de 2020 en el Andes Plaza Hotel, Carrera 50 no. 82-132, para dar inicio a las operaciones y servicios del WTC Business Club para los locatarios interesados, lo que incluye foros, seminarios, eventos educativos y de generación de contactos, ferias comerciales y reuniones B2B.

WTC Barranquilla no está asociado con ningún otro proyecto, desarrollo o establecimiento en Barranquilla y es el único operador del WTC en la ciudad reconocido por la WTCA, la única organización autorizada para entregar la licencia del nombre y las marcas registradas WTC.

Si desea más información, visite https://wtcbarranquilla.com/.

CONTACTOS PARA MEDIOS:

World Trade Center Barranquilla

Hoffman M. Murcia

+1-848-219-4941

hmurcia@wtcbarranquilla.com

World Trade Centers Association

Alex Brown

+1-212-432-2605

abrown@wtca.org

Acerca de WTC Barranquilla

World Trade Center (WTC) Barranquilla es el único operador del WTC reconocido por la World Trade Centers Association, la única organización autorizada para entregar la licencia del nombre y las marcas registradas WTC. WTC Barranquilla ha establecido relaciones de trabajo con organizaciones reconocidas para ayudar a promover la misión del proyecto. La adquisición de capitales y promoción está a cargo de la firma Newmark Knight Frank, reconocida internacionalmente; Zaretsky Law Group de West Palm Beach, Florida, brinda asesoramiento legal; mientras que Level 9 Realty LLC en South Florida y Corporación Educativa Indoamericana, Bogotá, brindan servicios de consultoría y asesoramiento inmobiliario. Estas relaciones estratégicas continuarán asistiendo a WTC Barranquilla y le proporcionarán los recursos necesarios para garantizar el éxito del proyecto. Para más información, visite https://wtcbarranquilla.com/.

Acerca de WTCA

World Trade Centers Association (WTCA) es una red de más de 325 empresas y organizaciones altamente conectadas, que se brindan apoyo recíproco, en casi 100 países. Como propietaria de las marcas registradas "World Trade Center" y "WTC", la WTCA entrega a Miembros la licencia de derechos exclusivos para que usen estas marcas junto con sus emblemáticas propiedades, instalaciones y propuestas de servicios comerciales de propiedad independiente. A través de una sólida cartera de eventos, programación y recursos que ofrece a sus Miembros, el objetivo de la WTCA es ayudar a las economías locales a prosperar al alentar y facilitar el comercio y la inversión en todo el mundo a través de la participación de los Miembros. Si desea conocer más, visite www.wtca.org.

FUENTE World Trade Centers Association

Related Links

http://www.wtca.org



SOURCE World Trade Centers Association