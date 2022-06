Worldnet International anuncia aquisição do parceiro de serviços italiano

NOVA YORK, 1º de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Worldnet International, uma empresa líder em logística internacional que atende aos setores de moda e luxo, adquiriu a Delivery by Express (DBE) Srl, uma empresa italiana de logística doméstica e internacional sediada em Milão que atende aos mesmos setores e também é parceira de serviços da Worldnet na Itália há várias décadas.

O fundador e CEO da DBE, Andres Pirri, agora fará parte da Worldnet International Italia Srl, que se baseará no sucesso anterior da DBE. A empresa continuará a fazer negócios como de costume com todos os clientes, funcionários e parceiros de serviços.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados em trazer Andres e sua equipe para a família Worldnet. A DBE tem sido uma ótima parceira da Worldnet há muito tempo e construiu um excelente negócio próprio com base no princípio central de atender às necessidades mais urgentes e discriminadoras dos clientes. Esperamos acelerar nossa estratégia com esta importante presença italiana nos próximos anos", disse Richard Bhullar, CEO da Worldnet International.

"DBE tem sido o trabalho da minha vida há mais de 30 anos. A empresa sempre teve uma mentalidade que prioriza o serviço e sou grato por a Worldnet compartilhar a mesma visão. Estou entusiasmado em ajudar a Worldnet Italy a crescer no futuro", disse Andres Pirri, CEO da DBE.

Com instalações operacionais em Milão e Roma, a empresa desenvolverá seu modelo de negócios atual de oferecer serviços express altamente personalizados, urgentes e discretos para as marcas de moda, costura e luxo da Itália e global. Nos próximos meses, os clientes poderão conferir os novos serviços e inovações interessantes e impactantes.

O SRC Corporate Finance, com sede em Londres, assessorou a Worldnet durante a transação.

Sobre a Worldnet International

A Worldnet International é uma empresa de logística premium que presta serviços express nacionais e internacionais para os setores de moda e luxo. Fundada em 1997 pela equipe irmão-irmã de Mary e Richard Bhullar, que continuam a liderar a empresa hoje, a Worldnet continua a ganhar sua reputação como a empresa em que seus clientes confiam para seus projetos mais urgentes, complexos, discriminatórios e imediatos de remessas e logística. Com centros operacionais em Paris, Londres, Los Angeles, Milão e Nova York, apoiados pela em tecnologia doméstica e equipes altamente sofisticadas e apaixonadas, a Worldnet é uma parte essencial da estratégia de logística dos nomes mais prestigiados nos mercados que atende.

