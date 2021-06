Woven Capital investiert in Ridecell, um das globale Wachstum im Bereich IoT-gesteuerte Automatisierung für Mobilitäts- und Flottenunternehmen zu beschleunigen

SAN FRANCISCO und TOKIO, 18. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Woven Capital, L.P. gab heute eine Investition in Ridecell Inc. bekannt, eine führende Plattform, die digitale Transformationen und IoT-Automatisierung für flottengesteuerte Unternehmen vorantreibt. Woven Capital ist ein globaler Investmentfonds mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar, der innovative Unternehmen in der Wachstumsphase in den Bereichen Mobilität, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Daten und Analysen, Konnektivität und intelligente Städte unterstützt. Er ist der Investment-Arm der Woven Planet Group, einer Toyota-Tochter, die sich dem Aufbau der sichersten Mobilität der Welt verschrieben hat. Zusammen mit der Investition werden Ridecell und die Woven Planet Group Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen untersuchen.

„Ridecell beschleunigt die digitale Transformation eines wichtigen Teils der Mobilitätsbranche - durch die Schaffung einer umfassenden Plattform, die Flotten miteinander verbindet und Arbeitsabläufe in großem Umfang automatisiert", sagt Michiko Kato, Principal bei Woven Capital. „Wir freuen uns, in Ridecell zu investieren und gemeinsam Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten, da wir uns weiterhin auf innovative Technologie konzentrieren, die sichere, effiziente und nahtlose Mobilität für alle ermöglicht."

„Diese Investition mit Woven Capital ist von hoher strategischer Bedeutung für die weitere Expansion von Ridecell in neue Märkte", sagt Aarjav Trivedi, Gründer und CEO von Ridecell. „Wir freuen uns, dass wir Woven Capital als Investor gewinnen konnten, um Ridecell Automatisierungs- und Mobilitätsinnovationen zu ermöglichen, die mit Hilfe von Automatisierung und digitaler Fahrzeugsteuerung zu einer sicheren Mobilität beitragen."

Die Automatisierungs- und Mobilitätsplattform von Ridecell ermöglicht es Unternehmen, eine einheitliche Sicht auf ihre Fahrzeugflotten aus eingesetzten Telematik-, Flottenmanagement- und internen Systemen zu erstellen und die konsolidierten Erkenntnisse zur Automatisierung von Geschäfts- und Betriebsabläufen zu nutzen. Die Plattform fördert die digitale Transformation und verwandelt die Datenflut in automatisierte und effiziente Geschäftsabläufe.

Informationen zu Woven Capital

Woven Capital ist ein globaler Investmentfonds mit einem Volumen von 800 Millionen Dollar, der Unternehmen in der Wachstumsphase unterstützt, die sich auf Technologie und Innovation im Bereich Mobilität konzentrieren. Sie wurde 2021 als Corporate-Venture-Capital-Investment-Arm der Woven Planet Group, einer Gruppe von Tochtergesellschaften von Toyota, gegründet. Woven Capital investiert weltweit in Mobilitätstechnologien, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Daten und Analytik, Konnektivität und Smart Cities.

Informationen zur Woven Planet Group

Die Woven Planet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen glücklicheren Planeten durch sichere, vernetzte Mobilitätslösungen zu gestalten. Die Woven Planet Group, die im Januar 2021 ihren Betrieb aufnimmt, ist eine Erweiterung der Aktivitäten des Toyota Research Institute - Advanced Development, Inc. und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vision „Mobility to Love, Safety to Live" zu verwirklichen. Unter diesem gemeinsamen Ziel verändern die vier Unternehmen der Woven Planet Gruppe, Woven Planet Holdings, Woven Core, Woven Alpha und Woven Capital, die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und sich fortbewegen durch neue Innovationen und Investitionen in automatisiertes Fahren, Robotik, Smart Cities und mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.woven-planet.global/

Informationen zu Ridecell

Ridecell Inc. ist führend in der digitalen Transformation von Flottenunternehmen und -betrieben. Unsere IoT-gesteuerte Automatisierungs- und Mobilitätsplattform hilft Unternehmen, ihre Flotten zu modernisieren und zu monetarisieren, indem sie Dateneinblicke mit digitaler Fahrzeugsteuerung kombiniert, um die heutigen manuellen Prozesse in automatisierte Arbeitsabläufe zu verwandeln. Das Ergebnis ist ein unübertroffenes Maß an Effizienz und Kontrolle für Shared Services, Fuhrparks, Miet- und Logistikflotten.

Heute betreibt Ridecell einige der erfolgreichsten Flottenunternehmen in Städten in ganz Europa und Nordamerika, darunter Gig Car Share von AAA. Der Hauptsitz von Ridecell befindet sich in San Francisco, mit Niederlassungen in Madrid, Paris, Berlin und Pune, Indien.

