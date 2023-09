La collection Wrangler x Barbie propose des styles durables inspirés des westerns et avec beaucoup de rose

GREENSBORO, Caroline du Nord et GENÈVE, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de jeans qui fait autorité dans le milieu de la mode d'inspiration western Wrangler ® a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Barbie de Mattel , Inc.'s, la plus grande marque de poupées fashion à l'origine d'un phénomène culturel. La collection Wrangler x Barbie célèbre deux marques qui ont un héritage similaire, unies par le désir d'encourager les femmes et les filles à être fortes, confiantes, libres et à poursuivre leurs rêves sans crainte.

Wrangler x Barbie Wrangler x Barbie

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer :

https://www.multivu.com/players/uk/9204751-wrangler-barbie-launch-collection-denim-women-girls/

Saisissant le style créatif et ludique de Barbie et intégrant les silhouettes emblématiques et les éléments de design typiquement inspirés des westerns de Wrangler — notamment une interprétation rose de l'iconique et inimitable poche arrière en cuir de Wrangler — la collection Wrangler x Barbie comprend un assortiment de pièces assorties pour femmes et filles. La collection comprend le jean bootcut perfectionné de la marque et le premier jean habillé Wrancher® pour femmes en rose Barbie vif. Reliant les racines de Wrangler et l'identité californienne de la marque Barbie, la collection comprend également un assortiment de pièces décontractées et à forte personnalité ; des chemises, des robes, des t-shirts et des vestes incorporant des couleurs vives, des imprimés très gais et une touche de style western.

Depuis de nombreuses générations, Wrangler représente et soutient les quêtes et les rêves durement gagnés de l'Ouest américain, tandis que la marque Barbie a permis aux fans de tous âges de croire qu'ils peuvent être ce qu'ils souhaitent. Barbie elle-même a été représentée en agricultrice et en cavalière, c'est pourquoi la collection Wrangler x Barbie intègre judicieusement des illustrations, des motifs, des textures et des esthétiques Barbie d'inspiration western pour ceux qui ont toujours osé rêver.

« C'est particulièrement grâce à l'expansion remarquable de ses catégories de produits féminins au fil des ans que Wrangler a acquis une position unique dans la mode féminine, proposant un style western qui transcende les styles de vie, les professions, les milieux économiques, les genres, les géographies et les générations, a déclaré Jenni Broyles, vice-présidente principale de Wrangler. Barbie est devenue un symbole permanent et culturel d'émancipation, et avec cette collection, nous cherchons à encourager les individus de tous les horizons à assumer leurs identités uniques et à s'affirmer d'une façon qui résonne à travers le temps. »

La collaboration est appuyée par des histoires de marques emblématiques pleines de modes et de moments culturels riches, symboliques et classiques, et inspirée par deux marques qui fabriquent des produits depuis longtemps chéris comme des objets de collection transmis de génération en génération. La collection Wrangler x Barbie réinvente les archives des marques et rend hommage à l'histoire de la marque Barbie — une marque qui a expérimenté la mode western — et à son authentique style de vie western, notamment son expérience de propriétaire de cheval qui a débuté dans les années 1970.

Wrangler x Barbie est disponible sur Wrangler.com et en boutique. Pour en savoir plus sur la collection, les prochaines collaborations entre Mattel et Wrangler, et les marques novatrices qui encouragent les femmes à poursuivre leurs passions, suivez @wrangler , @barbie et @barbiestyle .

À propos de Wrangler®

Wrangler®, de Kontoor Brands (NYSE: KTB), est une icône de l'authentique style américain depuis 75 ans. Avec un riche héritage ancré dans le style de vie western, Wrangler s'engage à offrir une qualité supérieure et un design intemporel. Ses collections pour hommes, femmes et enfants sont superbes et agréables à porter ; elles encouragent tous ceux qui les portent à se montrer forts et prêts pour la vie quotidienne. Wrangler est disponible dans les commerces de détail du monde entier, y compris les magasins phares de Fort Worth et Greensboro, les grands magasins, les détaillants de la grande distribution, les magasins spécialisés, les plus grands magasins de vêtements occidentaux et en ligne. Pour plus d'informations, consultez Wrangler.com.

À propos de Mattel

Mattel est une importante entreprise mondiale de jouets et possède l'un des catalogues les plus solides de franchises de divertissement pour enfants et familles au monde. Nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent et aident les enfants à grandir par le jeu. Nous faisons participer les consommateurs grâce à notre portefeuille de marques emblématiques, dont Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® et MEGA®. ainsi que d'autres propriétés intellectuelles populaires que nous possédons ou concédons sous licence en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nos offres comprennent du contenu cinématographique et télévisuel, des jeux vidéos et expériences numériques, de la musique et des événements en direct. Nous sommes présents dans trente-cinq sites et nos produits sont disponibles dans plus de 150 pays en collaboration avec les plus grandes entreprises de vente au détail et de e-commerce du monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui permet aux enfants d'explorer les merveilles de l'enfance et d'atteindre leur plein potentiel. Consultez notre site sur mattel.com .

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

WRANGLER EMEA : Ilham Moutaa Lecorche - [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2217497/Wrangler_Barbie.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2217511/WRANGLER_X_BARBIE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2217304/Wrangler_x_Barbie_Logo.jpg

SOURCE Wrangler x Barbie