WSC Sports étend sa croissance et annonce une ronde de 100 millions de dollars en série D

NEW YORK et TEL AVIV, Israël, 15 février 2022 /PRNewswire/ -- WSC Sports, leader mondial des événements sportifs axés sur l'IA, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de 100 millions de dollars en série D, dirigée par ION Crossover Partners (ICP). Des investisseurs existants, dont Intel Capital, O.G. Tech et Detroit Venture Partners (Dan Gilbert), ont également participé à la ronde.

L'entreprise prévoit d'utiliser le nouveau financement pour soutenir ses plans de croissance audacieux pour 2022 et au-delà, en poursuivant son expansion dans de nouvelles zones géographiques, dans le sport et sur de nouvelles plateformes telles que OTT, les TNT, les paris sportifs et plus encore. En outre, l'entreprise devrait recruter plus de 150 nouveaux employés cette année, à la fois en Israël et dans ses antennes régionales de New York, Sydney et Londres.

WSC Sports, qui est devenu l'une des plus grandes entreprises de technologie sportive au monde, a dépassé plus de 200 clients mondiaux en 2021, alors qu'un nombre croissant de titulaires de droits reconnaissent la valeur stratégique de l'automatisation, de la personnalisation et de l'expansion de leurs efforts de contenu numérique pour mieux interagir avec les fans et monétiser leur contenu.

En 2021, plus de 3,4 millions de moments forts ont été créés à l'aide de la plateforme basée sur l'IA de l'entreprise, ce qui équivaut à plus de neuf ans de contenu vidéo. Ce fut également une année où l'entreprise a lancé de nouveaux produits et outils innovants pour permettre aux titulaires de droits de communiquer avec les fans, comme WSC Stories. Plus de 6000 stories ont été créées, recevant près de 100 millions de vues, avec un taux de clics (CTR) moyen de plus de 11 %, changeant la façon dont les fans découvrent et interagissent avec le contenu sportif.

« Nous sommes ravis d'obtenir cette ronde de financement importante et nous n'aurions pas pu demander de meilleurs nouveaux partenaires qu'ICP pour rejoindre notre équipe professionnelle d'investisseurs » a déclaré Daniel Shichman, PDG et co-fondateur de WSC Sports. « ICP apportera sa contribution grâce à sa vaste expérience auprès d'entreprises technologiques en phase de croissance alors que nous poursuivons notre expansion mondiale. Les propriétaires de droits sur les médias sportifs adoptent de nouvelles façons de communiquer avec leurs fans et de générer de nouvelles sources de revenus. Avec l'évolution rapide des nouvelles habitudes de consommation, la vidéo courte est devenue un élément clé de l'acquisition, de la rétention et de la monétisation des utilisateurs ; et nos nouveaux produits lancés en 2021 pour les diffuseurs, les fournisseurs OTT et les opérateurs de paris sportifs démontrent l'ampleur et la variété des cas d'utilisation pris en charge par notre plateforme ».

« Nous avons suivi les progrès de WSC au cours des deux dernières années et avons trouvé la vision et l'exécution de l'équipe très impressionnantes. Le contenu est roi, et nous considérons le contenu sportif comme l'un des joyaux de la couronne à l'ère numérique. Le leadership indéniable de WSC en matière de technologie permet de libérer de la valeur pour les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur. Nous avons hâte de participer au prochain chapitre de la croissance et de l'innovation de WSC », a déclaré Gilad Shany, associé directeur d'ICP, qui rejoindra le conseil d'administration de WSC Sports.

À propos de WSC Sports

La plateforme technologique d'IA exclusive de WSC Sports automatise la création et la distribution de moments forts pour plus de 200 ligues et partenaires de diffusion à travers le monde, y compris la NBA, NHL, ESPN, YouTube TV, Bundesliga, FIBA, Tencent et Bleacher Report.

Grâce à des technologies avancées d'IA et d'apprentissage automatique, la plateforme de WSC Sports analyse les diffusions sportives en direct, identifie chaque événement qui se produit dans un jeu, et crée et publie en temps réel des vidéos courtes personnalisées. Cela permet aux propriétaires de droits sur les médias sportifs d'optimiser l'utilisation de leur contenu, en créant de nouvelles sources de revenus et une expérience de fan personnalisée sur chaque plateforme pour chaque type de fan.

À propos d'ION

ION Asset Management Ltd. est une société de gestion de placements basée en Israël, avec des actifs sous gestion d'environ 3 milliards de dollars, qui investit sur les marchés privés et publics. ION Crossover Partners (ICP) investit dans des entreprises technologiques privées à croissance rapide lorsque l'entreprise est en phase d'expansion mondiale et dispose d'une base de clients et de revenus importante. L'équipe d'investissement expérimentée du fonds offre un soutien aux équipes de gestion pour l'expansion de leurs activités en utilisant une boîte à outils stratégique qui comprend la préparation à l'introduction en bourse. Les investissements récents incluent Fiverr, Monday.com, SimilarWeb, Taboola entre autres.

