Wskaźnik zdrowia psychicznego TELUS Mental Health Index: U pracowników niezadowolonych ze stanu swojego zdrowia fizycznego występuje spadek produktywności przekładający się na ponad 77 dni rocznie

Pracownicy nisko oceniający wsparcie swojego zdrowia fizycznego ze strony pracodawcy uzyskują o 14 punktów niższe wyniki wskaźnika zdrowia psychicznego niż pracownicy, którzy otrzymywane wsparcie oceniają wysoko.

BERLIN, 20 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma TELUS Health opublikowała wskaźnik zdrowia psychicznego TELUS (ang. TELUS Mental Health Index) („Wskaźnik") oraz raporty dotyczące zdrowia psychicznego pracowników w Europie, Singapurze, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Europejski raport zawiera dane od respondentów z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Hiszpanii. Wynika z nich, że pracownicy niezadowoleni ze swojego zdrowia fizycznego odnotowują spadek produktywności przekładający się na ponad 77 dni rocznie. W ramach wskaźnika stwierdzono również, że pracownicy nisko oceniający wsparcie swojego zdrowia fizycznego ze strony pracodawcy uzyskują o 14 punktów niższe wyniki wskaźnika zdrowia psychicznego niż pracownicy, którzy otrzymywane wsparcie oceniają wysoko.

„Istnieje ewidentny związek pomiędzy aktywnością fizyczną, wsparciem pracodawcy i dobrym samopoczuciem pracowników. W TELUS Health zaobserwowaliśmy, że pracownicy, którzy otrzymują wsparcie od pracodawców w zakresie zdrowia fizycznego i dobrostanu, odznaczają się lepszym zdrowiem psychicznym i wyższą produktywnością, które są celem każdego właściciela firmy - powiedziała Paula Allen, Global Leader, Research & Client Insights w TELUS Health. - Wynik ten zwraca uwagę potrzebę traktowania dobrostanu pracowników jako strategicznego filaru sukcesu przedsiębiorstwa. Włączając solidne systemy wsparcia, takie jak Programy Wsparcia Pracowników (ang. Employee Assistance Program, EAP) oraz programy na rzecz zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia do kultury miejsca pracy, przedsiębiorstwa mogą wspierać odporność, zaangażowanie i produktywność pracowników".

Pozostałe wyniki w ramach Wskaźnika zdrowia psychicznego TELUS

Pracownicy, którzy nisko oceniają wsparcie dobrostanu fizycznego ze strony pracodawcy, mają obniżoną produktywność przekładającą się na niemal 18 dni roboczych rocznie.

11% badanych pracowników biorących udział w badaniu nie bierze udziału w żadnej aktywności fizycznej.

Chęć obniżenia stresu motywuje 15% pracowników do ćwiczeń.

Mniej niż jedna na dziesięć osób pracujących (7%) oddaje się aktywności wspomagającej dobrostan społeczny.

U 38% pracowników występuje wysokie ryzyko związane ze zdrowiem psychicznym.

16% pracowników zgłasza rozpoznanie zaburzeń lękowych, 14% ma zdiagnozowane bóle głowy lub migrenę, 12% - depresję, a 11% - zaburzenia snu.

Pracownicy nieposiadający oszczędności na nagłe wypadki prawie dwa razy częściej poszukują sposobów na obniżenie stresu, ponad trzy razy częściej zgłaszają depresję i prawie trzy razy częściej diagnozuje się u nich stany lękowe.

We wrześniu 2024 r. wskaźniki zdrowia psychicznego pracowników w różnych regionach przedstawiały się następująco:

Singapur: 61,6

Australia : 61,1

: 61,1 Nowa Zelandia: 59,7

Wielka Brytania: 64,6

Europa: 61,6

Stany Zjednoczone: 70,6

Kanada: 64,4

Wskaźnik zdrowia psychicznego TELUS opiera się na systemie punktacji odpowiedzi, który przypisuje poszczególnym odpowiedziom wartości punktowe. Wyższe wartości oznaczają lepszy stan zdrowia psychicznego i mniejsze ryzyko z nim związane. Wartości od 0 do 40 oznaczają stan wyczerpania, od 50 do 79 stan obciążenia, a od 80 do 100 - optymalny stan zdrowia psychicznego.

Wskaźnik zdrowia psychicznego TELUS obejmuje również wnioski związane z odżywianiem i doświadczeniami związanymi z systemem opieki zdrowotnej. Jako firmie z zaangażowaniem realizująca cele społeczne, TELUS Health zależy na poprawie stanu zdrowia i rozpowszechnianiu wartościowych informacji. Całość raportu poświęconego europejskiemu wskaźnikowi zdrowia psychicznego TELUS można znaleźć tutaj.

Wskaźnik zdrowia psychicznego TELUS

Dane do wskaźnika zdrowia psychicznego TELUS zostały zebrane za pośrednictwem badania internetowego trwającego od 16 do 30 września 2024 r. z udziałem po 500 respondentów z każdego z następujących krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska i Hiszpania. Wszyscy respondenci mieszkają w Europie i w ciągu ostatnich sześciu miesięcy byli osobami zatrudnionymi. Dane poddano ważeniu statystycznemu, aby udział poszczególnych regionów i płci w próbie odzwierciedlał całą populację.

TELUS Health

Celem TELUS Health jest uzyskanie pozycji cieszącej się największym zaufaniem firmy zajmującej się zdrowiem i dobrostanem na świecie poprzez zwiększanie ogólnej wydajności opieki zdrowotnej i wspieranie dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Łącząc zaawansowaną technologię z zakresu opieki zdrowotnej i kompleksowe usługi wspierające pracowników TELUS Health dostarcza holistyczne metody zapewniania podstawowej i profilaktycznej opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia dla ponad 76 milionów ludzi w 160 krajach. Nasze innowacyjne platformy cyfrowe do świadczeń zdrowotnych, w tym elektroniczne karty pacjentów i rozwiązania z zakresu wirtualnej opieki, umożliwiają personelowi medycznemu, pracownikom i rządom efektywne zapewnianie spersonalizowanej opieki. Nasze programy na rzecz dobrostanu pracowników oferują im kompleksowe wsparcie w formie Programów Wsparcia Pracowników, zasobów z zakresu zdrowia psychicznego, poradnictwo finansowe i inicjatywy promujące zdrowie w miejscu pracy. W TELUS Health zależy nam na zmianie oblicza opieki zdrowotnej, aby ludzie otrzymywali potrzebną pomoc, a pracownicy cieszyli się dobrostanem w życiu osobistym i zawodowym. Wspólnie uczyńmy przyszłość bardziej przyjazną. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.telushealth.com.

