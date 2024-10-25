WSOT Copy Trading Fest от Bybit предлагает призовой фонд 100 000 USDT для криптоинвесторов

ДУБАЙ, ОАЭ, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявляет о проведении конкурса копитрейдинга WSOT Copy Trading Fest, приглашая трейдеров криптовалют и инвесторов побороться за свою долю в захватывающем призовом фонде размером 100 000 USDT. Мероприятие, которое продлится до 31 октября 2024 года, предлагает участникам возможность продемонстрировать свои знания и опыт или воспользоваться стратегиями ведущих трейдеров.

Bybit's WSOT Copy Trading Fest Offers 100,000 USDT Prize Pool for Crypto Investors

Международный конкурс World Series of Trading (WSOT) 2024 станет знаменательным пятым главным мероприятием Bybit в области торговли криптовалютами, которое известно тем, что собирает вместе глобальных трейдеров. В этом году конкурс WSOT имеет общий призовой фонд до 10 000 000 USDT, а конкурс копитрейдинга добавляет уникальный конкурентный элемент как для опытных, так и для начинающих трейдеров.

Подходит для всех трейдеров

Опытные трейдеры Соревнуйтесь как Master Trader, реализуя выигрышные стратегии и стремясь к призовому фонду размером 100 000 USDT. 50 лучших трейдеров Master Trader с самым высоким показателем PnL (прибыли и убытки) разделят призовой фонд размером 50 000 USDT.

Новые и начинающие инвесторы Присоединяйтесь как Follower, копируя стратегии трейдеров Master Trader, чтобы максимально повысить прибыль, не обладая продвинутыми техническими навыками. Лучшие 100 участников со статусом Follower по показателю PnL разделят дополнительный призовой фонд размером 50 000 USDT.



Как принять участие в конкурсе

Выберите свою роль: решите, будете вы лидером в качестве трейдера Master Trader или будете копировать сделки в роли Follower.

Выполните критерии участия: обеспечьте минимальный объем торговли в размере 50 000 долларов США в период проведения мероприятия, чтобы претендовать на призы.

Накапливайте PnL: как реализованная, так и нереализованная прибыль учитывается в вашем рейтинге лидеров.

Быстрые вознаграждения: все призы будут зачислены в центр вознаграждений Bybit Rewards Hub в течение 10 дней после окончания мероприятия.

Воспользуйтесь возможностью сегодня!

Независимо от того, хотите вы продемонстрировать свои знания и опыт или пассивно зарабатывать, следуя за опытными трейдерами, мероприятие WSOT Copy Trading Fest предлагает конкурентный, прозрачный и полезный опыт. На фоне информационной шумихи сообщества трейдеров настало время вступить в игру и забрать свою долю призового фонда размером 100 000 USDT.

#Bybit / #TheCryptoArk / #WSOT2024

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения более подробной информации о Bybit, пожалуйста, посетите Bybit Press Запросы СМИ, пожалуйста, отправляйте на адрес: [email protected] Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

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