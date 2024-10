Bybit organizuje WSOT Copy Trading Fest, w którym pula nagród dla inwestorów kryptowalutowych wyniesie 100 000 USDT

DUBAJ, ZEA, 24 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, ogłasza WSOT Copy Trading Fest, zapraszając traderów i inwestorów kryptowalutowych do rywalizacji o nagrody, których łączna pula wynosi 100 000 USDT. Trwające do 31 października 2024 r. wydarzenie będzie okazją do wykazania się wiedzą tradersko-inwestorską lub wypróbowania strategii najlepszych graczy giełdowych.

Jest to już piąta edycja organizowanego przez Bybit The World Series of Trading (WSOT) 2024 – jednego z wiodących wydarzeń w branży kryptowalutowej, w którym uczestniczą traderzy z całego świata. Łączna pula nagród w tegorocznej edycji WSOT wyniesie nawet 10 000 000 USDT, a Copy Trading Fest wniesie do wydarzenia wyjątkowy element rywalizacji, zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących traderów.

Każdy trader znajdzie coś dla siebie

Doświadczeni traderzy: Weź udział w rywalizacji jako Master Trader, realizując zwycięskie strategie i sięgając po nagrody z puli nagród wartej 100 000 USDT. Pierwsza pięćdziesiątka Master Traders z najlepszym bilansem zysków i strat (PnL) podzieli się pulą nagród o wartości 50 000 USDT.

Początkujący inwestorzy z ambicjami: Przystąp do rywalizacji jako Follower, naśladując strategie Master Traders, aby móc maksymalizować zwroty z inwestycji bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej. Pierwsza setka Followersów w rankingu z najlepszym bilansem PnL podzieli się dodatkową pulą nagród o wartości 50 000 USDT.



Jak dołączyć do rywalizacji

Wybierz, kim chcesz być: Wstąp do grona liderów jako Master Trader albo podążaj za najlepszymi strategiami traderskimi jako Follower.

Spełnij kryteria kwalifikacyjne: Aby zakwalifikować się do nagrody, w trakcie wydarzenia należy osiągnąć wolumen obrotów na poziomie co najmniej 50 000 USD .

. Gromadź zyski: W rankingu liderów uwzględniane są zarówno zrealizowane, jak niezrealizowane zyski.

Odbieraj nagrody bez długiego oczekiwania: Wszystkie nagrody znajdą się w Bybit Rewards Hub w ciągu 10 dni od zakończenia wydarzenia.

Skorzystaj z okazji już dzisiaj!

WSOT Copy Trading Fest to satysfakcja z rywalizacji na przejrzystych warunkach – zarówno dla tych, którzy chcą zabłysnąć wiedzą inwestorską, jak i mniej doświadczonych uczestników, którzy zadowolą się pasywnym zyskiem, podążając za weteranami tradingu. Społeczność traderska już nie może się doczekać – dołącz do rywalizacji i zgarnij swoją część z puli 100 000 USDT.

Bybit

Bybit to druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z której usług korzysta ponad 50 mln użytkowników. Powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 – zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na Bybit Press

Kontakt dla mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2539299/Bybit_s_WSOT_Copy_Trading_Fest_Offers_100_000_USDT_Prize.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg