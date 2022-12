Współpraca mesoestetic® z S'Young International zapowiada nowy etap rozwoju na rynku chińskim

SZANGHAJ, 27 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- S'Young International („S'Young" lub „spółka") 22 grudnia poprowadziła organizowaną w formie online uroczystość podpisania umowy, aby uczcić nawiązanie strategicznej współpracy z mesoestetic®, czołowym hiszpańskim producentem kosmetyków do pielęgnacji, która pozwoli S'Young zapewnienie rozwiązań biznesowych umożliwiających mesoestetic wzmocnienie wizerunku i pozycji marki gotowej do rozpoczęcia nowego etapu rozwoju w Chinach.

Juan Carlos Font Mas, założyciel i prezes mesoestetic, powiedział: „Na tak dużym i pełnym wyzwań rynku jak rynek chiński rzadko można znaleźć tak profesjonalnego i uzyskującego dobre wyniki partnera jak S'Young, który ponadto zna rynek hiszpański. Oczekuję pogłębienia naszej współpracy i nowych możliwości rozmów bezpośrednich".

Odnowione partnerstwo opiera się na poprzednim sojuszu biznesowym utworzonym przez te podmioty w 2021 r. Spółka S'Young sformułowała zindywidualizowaną strategię marketingową opartą na wyjątkowej tożsamości i dziedzictwie marki mesoestetic, które pomogły jej w uzyskaniu licznych celów rynkowych. Spółka S'Young zajęła się modernizacją flagowego sklepu mesoestetic na Tmall Global, jednym z największym rynków handlu elektronicznego w Chinach, i pomogła jej w rozpoczęciu handlu za pośrednictwem mediów społecznościowych dzięki otwarciu nowego sklepu na Douyin, chińskiej wersji TikToka.

Kolejnym działaniem S'Young było poszerzenie bazy klientów mesoestetic poprzez partnerstwa z celebrytami i najważniejszymi influencerami oraz rozwiązania wzmacniające łańcuch dostaw i działalność spółki, aby stworzyć podstawy dla silnej pozycji marki w Chinach. Współpraca umożliwiła mesoestetic uzyskanie bezprecedensowych wyników rynkowych i wzrost sprzedaży na poziomie 236% w skali rok do roku. Bestsellerowy produkt Ultimate W+ zajmuje pierwsze miejsce w kategorii suplementów zdrowotnych na Douyin i drugie miejsce na Tmall Global.

Z myślą o zoptymalizowaniu strategii rynkowej mesoestetic, pogłębiona współpraca umożliwi S'Young ustanowienie innowacyjnego modelu współpracy dla mesoestetic z wielowymiarowymi rozwiązaniami biznesowymi stworzonymi w celu poszerzenia świadomości marki i zwiększenie sprzedaży. Wykorzystując wiedzę rynkową S'Young, spółka mesoestetic będzie mogła zastosować wielokanałową strategię, która wzmocni jej zasięg w obrębie sprzedaży internetowej i bezpośredniej, zapewniając klientom w Chinach wyjątkowe wrażenia zakupowe.

Chiny są drugim co do wielkości rynkiem kosmetyków pielęgnacyjnych na świecie, na którym przewiduje się kolejny etap dynamicznego rozwoju produktów do pielęgnacji skóry, wzmocnionego krajową polityką zniesienia ograniczeń związanych z COVID-19, co ma skutkować uwolnieniem uprzednio ograniczonego popytu wśród klientów, jak wskazuje nowe badanie opracowane wspólnie przez Bain & Company oraz firmę zajmującąj się badaniami rynku Kantar Worldpanel. Gdy globalne marki kosmetyków poszukują możliwości rynkowych w Chinach, brak danych rynkowych i odpowiednio dobranej strategii stwarza wyzwania dla ich działalności, przyczyniając się do trudności z radzeniem sobie z czynnikami niepewności i z wyróżnianiem się na tle konkurencji na rynku nasyconym markami międzynarodowymi i krajowymi.

Aby pomóc firmom kosmetycznym w uzyskaniu wysokich wskaźników sprzedaży w Chinach, S'Young wprowadziło pionierski model współpracy „CP" (ang. China Partner - partner biznesowy Chin), za pośrednictwem którego spółka nawiązuje ścisłe partnerstwa z globalnymi markami, aby wesprzeć ich możliwości w zakresie działalności wielokanałowej dzięki wielowymiarowym rozwiązaniom, do których zaliczają się pozycjonowanie marki, zróżnicowana komunikacja, marketing, handel detaliczny i zarządzanie łańcuchem dostaw, oferując kompleksowe wsparcie na każdym etapie rozwoju, które umożliwia wzrost na rynku chińskim.

S'Young International

S'Young International, twórca pionierskiego modelu współpracy CP, jest cyfrową otwartą platformą, która umożliwia globalnym markom kosmetycznym dostęp do rynku chińskiego i nawiązanie kontaktów dzięki kompleksowemu rozwiązaniu skoncentrowanemu na wielowymiarowym rozwoju w wielu kanałach sprzedaży przez cały okres działalności. S'Young International dotychczas nawiązało współpracę z ponad 50 markami kosmetycznymi na świecie.

mesoestetic Pharma Group

mesoestetic Pharma Group jest laboratorium farmaceutycznym uznanym na świecie za lidera w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej, który oferuje innowacyjne i wydajne rozwiązania do pielęgnacji i zabiegów na skórze.

