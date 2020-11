WuXi Biologics adopte la résine protéine A de Purolite Life Sciences dans le cadre de traitements par anticorps monoclonaux

CARDIFF, Pays de Galles du Sud, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Purolite Ltd., un fabricant mondial de premier plan spécialisé dans les technologies de séparation, de purification et d'extraction à base de résine, a annoncé aujourd'hui qu'il fournira sa résine d'affinité protéine A Praesto® Jetted A50 à WuXi Biologics pour une utilisation immédiate. Avec la Praesto® Jetted A50, WuXi Biologics, une entreprise de premier plan mondial dotée des technologies à accès libre dans le domaine des produits biologiques, pourra proposer à ses clients plus de choix pour la sélection de résines de chromatographie d'affinité utiles dans divers procédés en aval de purification des anticorps monoclonaux.

Chris Major, directeur des ventes et du marketing chez Purolite Life Sciences, a déclaré : « C'est un grand pas en avant pour Purolite Life Sciences et l'ensemble de l'industrie biopharmaceutique. Nous éprouvons une grande fierté à l'idée que les clients de WuXi Biologics puissent maintenant choisir une grosseur de particule uniforme, la résine d'agarose protéine A. Le fait qu'une organisation aussi importante adopte la Praesto® Jetted A50 illustre bien l'engagement et l'expertise de l'équipe de recherche et développement de Purolite, ainsi que les caractéristiques de performance de première qualité de la résine. »

La gamme de résines de chromatographie à base d'agarose Praesto® est actuellement utilisée dans plus de 200 projets de dépistage et essais cliniques à l'échelle mondiale. La Praesto® Jetted A50 est une technologie intégrale dont se servent les développeurs biopharmaceutiques du monde entier dans le cadre de la purification de médicaments modernes traitant des maladies comme le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, la démence et le diabète. Conçue pour offrir une performance de point à un prix responsable par rapport aux autres solutions de premier plan du marché, la Praesto® Jetted A50 a récolté des éloges de l'ensemble de l'industrie biopharmaceutique, ce qui lui a valu d'être adoptée et mise en œuvre dans plusieurs processus à grande échelle.

Dans le cadre de l'accord d'approvisionnement, Purolite fournira d'importants volumes de Praesto® Jetted A50 provenant de son usine de production de pointe certifiée ISO à Llantrisant, dans le pays de Galles du Sud, au Royaume-Uni. Étant l'une des plus grandes de son genre au monde, l'usine a la capacité de satisfaire jusqu'à un tiers de la demande mondiale pour ces résines destinées aux bioprocédés.

SOURCE Purolite Ltd.