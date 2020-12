WuXi Biologics erwirbt Arzneimittelformulieranlage in Wuppertal von Bayer

Der Arzneimittelformulier-Betrieb (MFG19) mit 3x1000L Perfusions- und 6x2000L Fed-Batch-Kapazität für Impfstoffe und Biologika wird voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt sein

Ergänzt die bestehende Arzneimittelkapazität von WuXi Biologics in Deutschland

Kapazitätserweiterung ermöglicht es WuXi Biologics, die wachsende Kundennachfrage weltweit zu bedienen: ein starkes Bekenntnis zur „Global Dual Sourcing"-Strategie

SHANGHAI und WUPPERTAL, Deutschland, 23. Dezember 2020 /PRNewswire/ -WuXi Biologics („WuXi Bio") (2269.HK), ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer Open-Access-Technologieplattform für Biologika, und Bayer haben heute einen Übernahmevertrag bekannt gegeben, unter dem WuXi Biologics die Anlage am Bayer-Standort Wuppertal übernimmt und betreibt. Die Unternehmen planen außerdem den Abschluss eines langfristigen Untermietvertrags und eines Servicevertrags für den Übergang. Das Transaktionsvolumen liegt einschließlich des Mietvertrags bei etwa 150 Millionen Euro.

Der 30.000 Quadratmeter große Arzneimittelformulierbetrieb (mit dem Namen MFG19) mit einer 3X1000L Perfusions-Bioreaktorkonfiguration und 6X2000L in einer traditionellen Fed-Batch-Bioprozess-Konfiguration mit unabhängigen Downstream-Anlagen wird das globale Netzwerk von WuXi Biologics zur Lieferung von COVID-19-Impfstoffen und anderen Biologika weiter stärken. Zusammen mit der Produktionsstätte für Arzneimittel in Leverkusen (unter dem Namen DP7) wird dieser neue Formulierbetrieb für die kommerzielle Herstellung genutzt werden. Damit kann WuXi Biologics die steigende Nachfrage der Kunden nach ausgelagerten Produktionsdienstleistungen erfüllen. Als Eckpfeiler des europäischen Netzwerks von WuXi Biologics werden die beiden Anlagen voraussichtlich bis 2021 für die Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln bereit sein.

Dr. Chris Chen, der CEO von WuXi Biologics, kommentierte: „Diese neue Anlage wird ein wichtiger Bestandteil unserer 'Global Dual Sourcing'-Strategie sein und große Synergien mit unserem bestehenden Netzwerk bieten. Wir werden auch weiterhin qualitativ hochwertige und effiziente Produktionsdienstleistungen erbringen, die es unseren globalen Partnern ermöglichen, Patienten weltweit zu helfen."

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die zuständigen Behörden.

