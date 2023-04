Wynn Al Marjan Island prezentuje wizję nowego projektu kompleksu wypoczynkowego, który ma stać się architektoniczną perłą ZEA

Planowany koszt inwestycji to ok. 3,9 mld USD. Ikoniczna sylwetka wyspy Wynn Al Marjan Island symbolizować będzie przemiany i dynamiczny rozwój Emiratu jako liczącego się kierunku turystyki międzynarodowej. Przedsięwzięcie ma przy tym przynieść wymierne korzyści dla miejscowej gospodarki, stymulując rozwój turystyki i tworząc miejsca pracy, a także otwierając nowe możliwości wzrostu dla szeregu powiązanych ze sobą sektorów biznesowych. Budowę fundamentów pod przyszłe obiekty zaczęto na początku tego roku.

Charakterystyczny dla marki luksus i elitarny sznyt znajdzie odzwierciedlenie w bogato wykończonych pokojach, apartamentach i willach, których ma być łącznie ok. 1,5 tys. Na gości kompleksu czekać będzie cała paleta rozrywek, w tym kasyno, 24 restauracje i bary, innowacyjne obiekty spa i wellness, esplanada z luksusowymi sklepami, nowoczesne centrum kulturalno-rozrywkowe, teatr ze specjalnym programem artystycznym i szereg innych obiektów. Kompleks stworzono z myślą o zarówno turystach, którzy przyjechali na dłuższy pobyt, jak i osobach przybywających z sąsiednich emiratów na jeden dzień. Przygotowano dla nich bogatą i zróżnicowaną ofertę, w tym odbywające się nocną pokazy świetlno-laserowe.

Projekt Wynn Al Marjan Island nawiązuje do naturalnego krajobrazu, jaki otacza kompleks, zachowując przy tym wysokiej klasy walory architektoniczne, z jakich znane są inwestycje Wynn Resorts. Układ geometryczny zakoli kreślonych przez plaże wyspy zastosowano w specjalnej konstrukcji przypominającej wielką scenę opery, z której rozpościerają się majestatyczne widoki na plażę, morze i horyzont. Położona przy plaży promenada pełna jest restauracji, których liczne i urozmaicone dania serwowane są w miejscach z widokiem na przepastne morze.

„Ostatni rok upłynął nam nad opracowywaniem szczegółowej koncepcji inwestycji Wynn Al Marjan z uwzględnieniem jej wyjątkowego położenia – powiedział Craig Billings, dyrektor generalny Wynn Resorts. - Jestem niezwykle dumny z naszego zespołu projektowo-rozwojowego, któremu udało się wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych bogatych i przemyślanych realizacji w celu stworzenia skąpanego w słońcu kompleksu, który zachwyci naszych klientów – zarówno starych, jak i nowych. Otwarcie Wynn Al Marjan Island nastąpi już na początku 2027 r.".

Nowy kompleks wypoczynkowy na wyspie Al Marjan to flagowa inwestycja Marjan, która potwierdza coraz mocniejszą pozycję Ras Al Khaimah na światowej mapie wysokiej klasy inwestycji hotelarskich. Wyspa Al Marjan posiada stale rosnącą ofertę hoteli pięciogwiazdkowych i osiedli mieszkalnych z bogatą infrastrukturą towarzyszącą, a wszystko to w otoczeniu liczących 7,8 km długości błyszczących plaż oraz 23-kilometrowego nabrzeża, co konsekwentnie przybliża ją do osiągnięcia statusu światowej klasy destynacji turystycznej.

Emirat Ras Al Khaimah, reklamowany jako miejsce stawiające na zrównoważony rozwój i miejscowe walory przyrody, posiada jeden z najdynamiczniejszych rynków turystycznych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dzięki starannie pielęgnowanemu bogatemu dorobkowi historycznemu i archeologicznemu, a także szerokiej ofercie turystyki przyrodniczej znalazł się on na stworzonej przez CNN Travel liście 50 najlepszych kierunków turystycznych w 2023 r., a także w rankingu najlepszych miejsc na świecie w 2022 r. (World's Greatest Places) magazynu TIME.

Wynn Resorts

Spółka Wynn Resorts, Limited notowana jest na Nasdaq Global Select Market (symbol giełdowy: WYNN) oraz wchodzi w skład Indeksu S&P 500. Wynn Resorts ma na koncie takie inwestycje jak Wynn Las Vegas (wynnlasvegas.com), Encore Boston Harbor (encorebostonharbor.com), Wynn Macau (wynnmacau.com) czy Wynn Palace, Cotai (wynnpalace.com), pozostając ich właścicielem i operatorem.

Obiekty Wynn i Encore Las Vegas oferują łącznie 4748 przestronnych pokoi hotelowych, apartamentów i willi, 33 restauracje i bary, dwa wielokrotnie nagradzane ośrodki spa, trzy esplanady ze sklepami, salę konferencyjną, dwa kluby nocne, dwa teatry i pole golfowe. Blisko 70% zapotrzebowania na energię w godzinach szczytowego zużycia kompleks pokrywa ze źródeł odnawialnych. Z kolei Encore Boston Harbor to luksusowy kompleks mający w ofercie 671 pokoi hotelowych, spa klasy ultra-premium, sklepy specjalistyczne, 16 restauracji i barów, nowoczesną salę balową i sale konferencyjne, a także publiczny park o powierzchni ok. 2,4 ha oraz Harborwalk. Wynn Macau to luksusowy kompleks położony w specjalnym regionie administracyjnym Makau w ChRL, który oferuje 1010 przestronnych pokoi i apartamentów, 12 restauracji i barów, salę konferencyjną, esplanadę ze sklepami, dwa bogato wyposażone ośrodki spa, salon piękności i scenę artystyczną. Wynn Palace jest luksusowym kompleksem wypoczynkowym położonym na Cotai Strip w Makau, który w swojej ofercie posiada 1706 wysokiej klasy pokoi, apartamentów i willi, 14 obiektów gastronomicznych, salę konferencyjną, rozległą esplanadę ze sklepami, SkyCaby nad liczącym ponad 3 ha jeziorem Performance Lake, a także bogato wyposażone spa i salon piękności oraz przestrzeń wystawową z bogatą kolekcją rzadkich dzieł sztuki.

