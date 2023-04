Wynn Al Marjan Island revela seu futuro design; o resort será o novo marco arquitetônico dos Emirados Árabes Unidos

Integrado a uma paisagem intocada e com vista para as águas azuis do Golfo Pérsico, o resort Wynn Al Marjan Island ergue-se a mais de 305 metros acima do mar, oferecendo uma experiência de luxo premium com opções excepcionais de jogos e entretenimento. Em seu primeiro projeto na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a Wynn – uma incorporadora e operadora de resorts de luxo sediada nos EUA – criará um ambiente tranquilo e elegante, inspirado na deslumbrante vista do mar, e integrará o descontraído ambiente oceânico a um moderno hotel de nível internacional.

Com um custo de projeto estimado de cerca de USD 3,9 bilhões, a icônica silhueta do Wynn Al Marjan Island transformará e promoverá a reputação do emirado como um importante destino turístico global, ao mesmo tempo que agregará valor substancial a sua economia por meio do turismo e da criação de empregos. O projeto abrirá caminho para o crescimento acelerado de vários setores relacionados. A construção da fundação começou no início deste ano.

A assinatura da marca – opulência com design superior – se refletirá nos cerca de 1.500 quartos, suítes e casas do resort, todos dotados de um estilo luxuoso. Os visitantes terão acesso a uma vasta gama de opções de entretenimento, a uma área de jogos, a 24 experiências gastronômicas e de lounge, a experiências inovadoras de spa e bem-estar, a um bulevar com lojas de luxo, a um centro de eventos de última geração, a um teatro com um show diferenciado e a muitas outras comodidades. Projetado tanto para visitas mais longas quanto para viagens de um dia provenientes dos emirados vizinhos, o resort oferecerá inúmeras experiências diversificadas, como shows de laser e luz de última geração.

O design do Wynn Al Marjan Island se inspira tanto na paisagem natural ao redor do resort quanto na estética superior da Wynn Resorts. A mesma configuração geométrica da forma curva da praia na ilha será reproduzida na estrutura do pódio, como um grande teatro de ópera, proporcionando vistas deslumbrantes da praia, do mar e do horizonte. Cada restaurante da vasta lista de estabelecimentos que se alinharão no passeio à beira-mar do resort Wynn Al Marjan Island oferecerá vistas deslumbrantes do mar.

"Passamos o último ano programando e idealizando meticulosamente o Wynn Al Marjan Island, levando em consideração sua localização única", disse Craig Billings, CEO da Wynn Resorts. "Estou incrivelmente orgulhoso da capacidade de nossa equipe de design e desenvolvimento de incorporar nosso legado de design, com todos seus ricos detalhes, em um resort à beira-mar banhado pelo sol, que encantará clientes novos e antigos. Mal podemos esperar para inaugurar o Wynn Al Marjan Island no início de 2027."

O novo resort em Al Marjan Island, um empreendimento icônico da Marjan, destaca a crescente reputação global de Ras Al Khaimah como um excelente destino de investimento para projetos de hotelaria de alta qualidade. Com um portfólio em rápido crescimento, composto de luxuosos hotéis cinco estrelas e empreendimentos residenciais que oferecem uma ampla gama de comodidades e serviços, e com mais de 7,8 quilômetros de praias com águas cristalinas e 23 quilômetros de orla, Al Marjan Island está se tornando um destino de nível internacional.

Posicionando-se como um destino sustentável e natural, Ras Al Khaimah é um dos mercados turísticos de crescimento mais rápido na região MENA. Com uma história bem preservada, um rico patrimônio arqueológico e várias ofertas de turismo natural, o emirado conquistou um lugar na lista da CNN Travel dos 50 melhores destinos para visitar em 2023 e na lista dos Melhores Lugares do Mundo de 2022 da revista TIME.

