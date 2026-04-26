Wynn Macau met en valeur l'héritage sino-portugais de Macao à Madrid

La tournée de présentation met en avant la porcelaine, la cuisine et les expériences culturelles immersives, alors que Macao accroît son attrait pour les voyageurs européens.

MADRID, 26 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'exposition itinérante "Experience Macao", organisée par l'Office du tourisme du gouvernement de Macao, s'est tenue du 17 au 21 avril sur la Plaza Puente del Rey, le long de la rivière Manzanares à Madrid. Cette vitrine touristique de cinq jours comportait quatre zones d'exposition principales et 20 stands, offrant aux visiteurs un aperçu de Macao grâce à des installations lumineuses, des spectacles culturels et des expériences culinaires pratiques. Wynn Macau, acteur clé de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie à Macao, s'est aligné sur le thème du roadshow en donnant vie au mélange de longue date des influences chinoises et portugaises de la ville, en s'appuyant sur ses collections d'art, son patrimoine culturel immatériel et sa cuisine de renom.

L'une des pièces maîtresses de la tournée était une exposition de porcelaine de Jingdezhen à grande échelle, présentée à l'origine au Wynn et adaptée à l'événement de Madrid pour donner au public européen un aperçu direct de la profondeur historique et du savoir-faire artisanal des céramiques chinoises.

En 1603, la "porcelaine Kraak" a quitté Macao sur des navires marchands portugais, constituant l'une des premières impressions culturelles de l'Europe sur la Chine. Des siècles plus tard, grâce à cette exposition immersive d'ombres et de lumières sur le thème de la porcelaine, la porcelaine sert à nouveau de lien entre les cultures, reconnectant les échanges du passé avec un public contemporain.

Au-delà de l'exposition, Wynn a utilisé à plusieurs reprises Macao comme plate-forme pour présenter la culture et les produits du Jiangxi au public international. Il s'agit notamment de mettre en avant des spécialités régionales telles que le tofu frit de Xiushui et les nouilles à la patate douce de Nancheng, ainsi que de travailler avec des artistes de Macao sur des produits culturels inspirés de la porcelaine.

« Macao est une fenêtre vitale pour les échanges interculturels et nous souhaitons l'utiliser pour présenter la culture chinoise au public international », a déclaré Linda Chen, présidente de Wynn Macau. « Nous voulons que les visiteurs du monde entier découvrent la beauté de la culture chinoise traditionnelle à Macao et qu'ils soient incités à visiter Macao et Jiangxi, créant ainsi un véritable concept de voyage "une ville, deux destinations". »

La tournée de présentation de Madrid comprenait également une zone d'accueil sur place et une série d'expériences touristiques interactives à Macao. Les visiteurs peuvent s'essayer au tambour dans une zone d'expérience de la danse du lion, ou revêtir la tenue traditionnelle chinoise de mariage, appelée Qun Kwa, pour les photos. Une maison de thé traditionnelle de Macao a proposé des spécialités de dim sum et des démonstrations de peinture sur sucre. Les amateurs de course automobile ont pu découvrir le circuit de Guia grâce à une expérience de simulation présentée par le musée du Grand Prix de Macao. Par ailleurs, des installations immersives de réalité virtuelle permettent aux visiteurs d'explorer neuf itinéraires de voyage différents à Macao.

« Nous voulons exploiter le patrimoine sino-occidental unique de Macao - son architecture historique et ses traditions culturelles immatérielles - pour créer des liens plus forts avec les visiteurs en Espagne et dans toute l'Europe », a déclaré M. Chen. « L'objectif est de susciter un intérêt durable pour Macao en tant que destination de tourisme culturel, au-delà des campagnes ou des promotions individuelles. »

L'Espagne, connue dans le monde entier pour sa culture gastronomique, a un goût naturel pour les saveurs. Le roadshow sert de plateforme pour présenter l'attrait plus large de Macao en tant que destination touristique, y compris les hébergements de luxe, les restaurants étoilés au Michelin et les diverses offres touristiques, en aidant les visiteurs internationaux à entrer directement en contact avec les offres touristiques culturelles de Macao.

« Nous continuerons à tirer parti des "itinéraires multi-destinations" de la Grande Baie pour renforcer les liens touristiques régionaux », a déclaré M. Chen. « Parallèlement, nous renforcerons la coopération stratégique entre Hengqin et Macao afin d'encourager une coordination plus étroite des offres de voyage, le partage des points de contact avec les visiteurs et une plus grande intégration des voyages entre les destinations. Alors que nous continuons à enrichir notre portefeuille de voyages culturels, nous restons déterminés à présenter la culture chinoise au public international de manière attrayante, accessible et pertinente pour les voyageurs du monde entier ».

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