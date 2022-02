X-Chem e GOSTAR da Excelra unem forças para promover a descoberta de medicamentos para alvos desafiadores

LONDRES e HYDERABAD, Índia, 10 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma nova colaboração entre o líder em ciência de dados e análises, Excelra, e o pioneiro em inteligência artificial X-Chem acelerará a descoberta de medicamentos pré-clínicos e ajudará os cientistas a encontrarem novos candidatos a medicamentos para alvos atualmente difíceis de serem atingidos.

O aprendizado de máquina e a inteligência artificial estão remodelando a descoberta e otimização de candidatos a medicamentos. Esta nova parceria sinérgica entre o GOSTAR da Excelra e a RosalindAI da X-Chem permitirá ferramentas únicas e poderosas para prever pequenas moléculas, propriedades químicas, biológicas e físicas, acelerando o tempo e os estágios intensivos de recursos da descoberta de medicamentos, desde a identificação de acertos até a seleção pré-clínica de candidatos.

"Esta é uma combinação perfeita entre duas das melhores soluções para alguns desafios complexos na descoberta de medicamentos", disse Norman Azoulay, diretor de produtos científicos. "Estamos convencidos de que esta parceria ajudará imediatamente os desenvolvedores de medicamentos a abastecer melhor seus pipelines."

O conjunto de dados exclusivos do GOSTAR passou por análise rigorosa e construção de modelos de ML em larga escala para prever a solubilidade de medicamentos em um estudo conjunto recente. A RosalindAI da X-Chem apresentou resultados superiores e acionáveis aos de outras análises semelhantes usando conjuntos de dados conhecidos disponíveis publicamente. Os resultados confirmaram que os modelos exclusivos da RosalindAI são desenvolvidos especificamente para enfrentar os desafios em conjuntos de dados químicos e, quando aplicados em maior quantidade e diversidade de dados do GOSTAR, produziram modelos duas vezes melhores do que os aplicados em outros conjuntos de dados.

Noor Shaker, vice-presidente sênior da X-Chem disse: "A IA está revolucionando a descoberta de medicamentos de maneiras que nunca se imaginou que fossem possíveis, e a RosalindAI está liderando o caminho com ferramentas de IA que são precisas, escaláveis e robustas, permitindo uma transformação na descoberta pré-clinica de medicamentos. Nossa colaboração com a Excelra nos permitirá alavancar dados do GOSTAR e habilitar a IA de maneiras nunca antes possíveis".

O GOSTAR oferece uma visão exclusiva de 360º de mais de 8 milhões de pequenas moléculas. O conteúdo do GOSTAR é meticulosamente selecionado com um exclusivo processo de certificação ISO-QMS. Ele captura a visão mais atualizada do espaço químico com informações sobre estruturas químicas e suas propriedades biológicas, incluindo associação, in-vitro, in-vivo, ADME, toxicidade e propriedades físico-químicas.

A RosalindAI da X-Chem é uma plataforma líder de IA para a descoberta de medicamentos pré-clínicos. Ela oferece uma interface contínua para construir os melhores modelos de IA da categoria para projeto e otimização de produtos químicos. Também foi aplicada com sucesso ao projeto de um novo quimiotipo para alvos desafiadores e à previsão precisa de atividades e propriedades químicas.

Sobre Excelra e GOSTAR

As soluções de dados e análises da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a molécula até a comercialização. A Excelra Edge deriva da harmonização de conjuntos de dados heterogêneos, aplicando conhecimentos e tecnologias inovadores de bioinformática para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos com dados confiáveis e orientados para resultados. O GOSTAR da Excelra está disponível como um aplicativo para os usuários buscarem, encontrarem e descobrirem compostos. Além disso, é oferecido por meio de IPAs e como um conjunto de dados para download para alimentar bibliotecas internas e modelos de aprendizado de máquina.

Para mais informações sobre o GOSTAR, acesse https://www.gostardb.com/

Sobre a X-Chem

A X-Chem é líder em serviços de descoberta de medicamentos de pequenas moléculas para empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Como pioneira em tecnologia de biblioteca química codificada por DNA (DEL), a empresa aproveita sua plataforma DEL líder de mercado para descobrir novas pequenas moléculas condutoras contra alvos terapêuticos desafiadores e de alto valor. Com experiência de líder do setor em química medicinal, síntese personalizada e química de processos em escala e uma plataforma de IA proprietária para apoiar e acelerar todos os aspectos da descoberta de medicamentos, a X-Chem capacita seus parceiros a criar efetivamente pipelines de medicamentos do alvo ao candidato clínico. Para mais informações, acesse https://www.x-chemrx.com/ .

