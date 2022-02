X-Chem et GOSTAR d'Excelra unissent leurs forces pour faire progresser la découverte de médicaments et atteindre des objectifs ambitieux

LONDRES et HYDERABAD, Inde, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle collaboration entre Excelra, leader de la science des données et de l'analyse, et X-Chem, pionnier de l'intelligence artificielle, accélérera la découverte préclinique de médicaments et aidera les scientifiques à trouver de nouveaux médicaments candidats pour des cibles actuellement difficiles à traiter.

L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle transforment la découverte et l'optimisation des médicaments candidats. Ce nouveau partenariat synergique entre GOSTAR d'Excelra et RosalindAI de X-Chem permettra d'utiliser des outils uniques et puissants pour prédire les propriétés chimiques, biologiques et physiques de petites molécules, resserrant le calendrier de la découverte de médicaments et accélérant la mise en œuvre des étapes nécessitant des ressources importantes, de l'identification des patients atteints à la sélection préclinique des candidats.

« Il s'agit d'une correspondance parfaite entre deux des meilleures solutions pour certains défis difficiles à relever dans la découverte de médicaments, a déclaré Norman Azoulay, directeur, Produits scientifiques. Nous sommes convaincus que ce partenariat aidera immédiatement les développeurs de médicaments à mieux alimenter leurs pipelines. »

Les actifs exclusifs de données de GOSTAR ont fait l'objet d'une analyse rigoureuse et d'un modèle d'apprentissage automatique à grande échelle pour prédire la solubilité des médicaments dans une étude conjointe récente . La plateforme RosalindAI de X-Chem a produit des résultats supérieurs et exploitables que d'autres analyses similaires utilisant des actifs de données publics bien connus. Les résultats ont confirmé que les modèles propriétaires de RosalindAI sont conçus spécifiquement pour relever les défis dans des actifs de données chimiques, et lorsqu'ils sont formés sur les données GOSTAR plus vastes et plus diversifiées, les modèles sont deux fois meilleurs que les modèles formés sur d'autres actifs de données.

Noor Shaker, vice-présidente senior chez X-Chem, a déclaré : « L'IA révolutionne la découverte de médicaments d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant, et RosalindAI montre la voie avec des outils d'IA précis, évolutifs et robustes, permettant une transformation de la découverte préclinique de médicaments. Notre collaboration avec Excelra nous permettra de tirer parti des données de GOSTAR et d'activer l'IA selon des modalités inédites. »

GOSTAR offre une vue unique à 360° de plus de 8 millions de petites molécules. Le contenu de GOSTAR est organisé méticuleusement avec un processus breveté certifié QMS-ISO. Il saisit la vue la plus à jour de l'espace chimique avec des informations sur les structures chimiques et leurs propriétés biologiques, notamment les propriétés de liaison, in-vitro, in-vivo, le profil ADME-Tox, ainsi que les propriétés physicochimiques.

La plateforme RosalindAI de X-Chem est une plateforme d'IA de pointe dédiée à la découverte de médicaments précliniques. Elle fournit une interface transparente pour construire les meilleurs modèles d'IA pour la conception et l'optimisation chimiques. Elle a également été appliquée avec succès à la conception d'un nouveau chimiotype pour les cibles difficiles et pour la prédiction précise des activités et des propriétés chimiques.

À propos d'Excelra et de GOSTAR

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, de la molécule au marché. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion harmonieuse d'actifs exclusifs de données, d'une expertise approfondie du domaine et de la science des données permettant d'accélérer la découverte et le développement de médicaments. GOSTAR d'Excelra est disponible en tant qu'application permettant aux utilisateurs de rechercher, de trouver et de découvrir des composés. L'application est en outre proposée via des API et sous la forme d'un ensemble de données téléchargeables pour alimenter les bibliothèques internes et les modèles d'apprentissage automatique.

Pour plus d'informations sur GOSTAR, consultez le site https://www.gostardb.com/ .

À propos de X-Chem

X-Chem est un leader dans les services de découverte de petites molécules pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. En tant que pionniers de la technologie de chimiothèque codée par ADN (DEL), l'entreprise tire parti de sa plateforme DEL leader sur le marché pour découvrir de nouvelles petites molécules menant à des cibles thérapeutiques difficiles et de grande valeur. Avec une expertise de pointe dans les domaines de la chimie médicale, de la synthèse personnalisée et de la mise à l'échelle des procédés (ou « scale up ») et une plateforme d'IA exclusive pour soutenir et accélérer tous les aspects de la découverte de médicaments, X-Chem permet à ses partenaires de construire efficacement des pipelines de médicaments de la cible au candidat clinique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : https://www.x-chemrx.com/ .

