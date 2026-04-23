X Square Robot dévoile un nouveau modèle d'IA incarnée et annonce que les robots arriveront dans les foyers dans 35 jours

Soutenu par Alibaba, ByteDance, Xiaomi et Meituan, X Square Robot a dévoilé un modèle de base d'IA incarnée de nouvelle génération pour les robots domestiques et a annoncé que ses premiers déploiements dans les foyers quotidiens commenceront dans les prochains 35 jours.

PÉKIN, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- X Square Robot a dévoilé mardi Wall-B, un nouveau modèle de fondation d'IA incarnée conçu pour être déployé dans les foyers du monde réel, dans ce que la société a décrit comme une étape majeure vers l'introduction de robots à usage général dans la vie familiale quotidienne.

Lors d'un événement de lancement intitulé « Born to Bot, Bot to Family », l'entreprise a également présenté son architecture World Unified Model (WUM), un cadre de formation qui combine la vision, le langage, l'action et la prédiction physique au sein d'un seul et même système dès le départ. X Square a déclaré que le modèle est destiné à aider les robots à fonctionner dans le cadre beaucoup plus imprévisible d'une maison, où les tâches, les dispositions et les interactions changent d'un moment à l'autre.

« Les robots d'usine et les robots domestiques sont fondamentalement différents », a déclaré Qian Wang, fondateur et PDG de X Square Robot. « Dans les usines, ils répètent 10 000 fois la même action. Dans une maison, ils peuvent être amenés à effectuer 10 000 actions différentes, chacune dans un contexte différent. Le véritable défi n'est pas la répétition, mais la capacité d'un robot à exécuter des actions nouvelles, auxquelles il n'est pas formé, dans un environnement non structuré. »

Wall-B est la première application complète de l'architecture World Unified Model de l'entreprise. Contrairement aux systèmes modulaires qui entraînent séparément la perception, le langage et le contrôle, X Square Robot a déclaré que World Unified Model optimisait ces capacités conjointement dès le départ. Selon l'entreprise, cela permet aux prédictions physiques - y compris la force, la friction et la dynamique des collisions - de faire partie intégrante du modèle lui-même, plutôt que d'être ajoutées par la suite.

« Nous formons la vision, le langage, l'action et la prédiction dans le même réseau dès le premier jour », a expliqué Wang Hao, directeur technologique de X Square. « Les bébés humains n'apprennent pas à voir, à bouger et à communiquer par étapes isolées. Ils apprennent en intégrant la perception et l'action en même temps, avec un retour constant du monde physique. C'est le principe de notre architecture. »

X Square Robot a déclaré que le modèle reposait sur deux bases essentielles. La première est une stratégie de données centrée sur des environnements domestiques réels, sans mise en scène, visant à exposer le système à la multitude des scénarios domestiques - objets mal placés, blocage temporaire, obstacles inattendus et activité humaine spontanée. Le second est un mécanisme prédictif sensible à la physique permettant au robot d'anticiper les résultats physiques avant d'agir, au lieu de se contenter de réagir après le contact.

Ensemble, ces éléments sont censés combler l'une des lacunes les plus difficiles à combler en matière de robotique : passer de démonstrations contrôlées à des performances fiables dans des environnements réels. L'entreprise a déclaré que ses travaux sur les plateformes robotiques physiques l'ont aidée à accumuler une expérience pratique en matière de rapprochement de la simulation et de la réalité dans diverses conditions de fonctionnement.

Lors de l'événement, X Square a présenté une série de tâches en direct. Dans une zone d'expérience, un robot a arrangé des fleurs tout en ajustant sa prise et son mouvement en temps réel lorsque les tiges changeaient de position sous occlusion visuelle. Selon l'entreprise, la tâche a été accomplie sans trajectoire préétablie et a suscité l'attention des médias nationaux et internationaux présents à l'événement.

Malgré cela, X Square reconnaît que la technologie en est encore à ses débuts. Selon M. Wang, les systèmes actuels peuvent commettre des erreurs nécessitant une intervention à distance, par exemple en plaçant des pantoufles dans la cuisine ou en s'interrompant au milieu d'une tâche pour traiter l'action suivante. Cependant il a précisé que la capacité des robots à fonctionner en continu et à générer de nouvelles données réelles 24 heures sur 24 permet au système de s'améliorer rapidement.

Cette boucle d'apprentissage est au cœur de la prochaine étape de l'entreprise : dans un délai de 35 jours, X Square prévoit d'introduire ses robots dans des foyers ordinaires, soulignant ainsi l'engagement à long terme de l'entreprise dans le secteur de la robotique domestique.

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