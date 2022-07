XBO lança plataforma de exchange em evento de pré-lançamento e oferece recompensas aos primeiros assinantes

Com a comunidade de criptomoedas ainda se recuperando da recente quebra de mercado que levou a perdas avaliadas em trilhões , o bear market atual abre possibilidades para projetos de criptomoedas novos e futuros em busca de métodos de engajamento mais criativos destinados a atrair novos investidores em benefício de todo o ecossistema.

A plataforma de exchange da XBO atende à necessidade do mercado em busca de trading fácil e confiável, aproveitando elementos de UX de jogos sociais para aprimorar a experiência do usuário. A XBO simplifica a compra e a venda de ativos digitais tanto para investidores amadores que consideram plataformas tradicionais de negociação de criptomoedas intimidantes quanto para investidores experientes. A visão da empresa baseada no lema "criptomoedas para todos" fortalece a crença dos fundadores de que atrair recém-chegados aos ativos digitais pode elevar e capacitar todos os investidores.

Como parte do início da competição de pré-lançamento da XBO, a empresa oferecerá aos investidores a chance de concluir o processo de verificação para obter imediatamente o status Gold em suas contas, concedendo aos traders benefícios como isenção de comissão sobre depósitos de criptomoedas, reembolso em operações de câmbio, spot trading, recompensas em criptomoedas e muito mais. Os primeiros assinantes também terão a oportunidade de ter uma conta Black Diamond, o status mais luxuoso da plataforma. Os benefícios da conta para os primeiros assinantes permanecem por toda a vida, enquanto as contas que atingirem um status especial terão que manter seu status.

"A XBO foi projetada para atender ao maior número possível de estilos de trading", disse Shimon Baron, CMO da XBO. "Especialmente no bear market, percebemos a importância de atrair mais investidores para criptomoedas, que é fundamental para apoiar o espaço DeFi como um todo. Na XBO, acreditamos que as exchanges de criptomoedas podem parecer intimidantes para potenciais investidores e o design da plataforma, juntamente com a capacidade de estar sintonizada a diferentes necessidades de negociação, pode ajudar a maximizar o engajamento."

Sobre a XBO:

A XBO é uma plataforma de exchange de criptomoedas criada para acomodar todos os tipos de investidores de criptomoedas. A plataforma oferece um ambiente seguro para negociação, com medidas de verificação de ponta criadas para acelerar o processo de carregamento, bem como a capacidade de personalizar visuais com um exibição simples para traders novatos ou uma visão detalhada para os mais experientes. O sistema exclusivo de recompensas garante que os traders recebam recompensas pelo engajamento ativo, bem como a possibilidade de lucro a partir de diferentes estilos de negociação. Para mais informações, acesse: https://www.xbo.com/

