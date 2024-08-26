XCMG поставляет электрические экскаваторы в Европу, повышая экологичность строительства

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XCMG Machinery

Aug 26, 2024, 11:54 ET

XCMG стремится постоянно разрабатывать индивидуальные линейки продуктов для удовлетворения растущего спроса на электроэнергетическое оборудование в Европе.

СЮЙЧЖОУ, Китай, 26 августа 2024 г. 26 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (XCMG, ОНА: 000425), ведущий производитель строительной техники, недавно поставил в Германию 5 единиц электрических экскаваторов XE19E по индивидуальному заказу. Этот шаг согласуется с растущим спросом на строительную технику для сокращения выбросов в городских проектах по всей Европе.

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A Batch of XE19E, Electric Excavators Tailor-Made for European Market Have Been Delivered to Germany.
A Batch of XE19E, Electric Excavators Tailor-Made for European Market Have Been Delivered to Germany.

Поставка этих электрических экскаваторов знаменует собой значительный шаг вперед в соблюдении строгих норм выбросов, принятых европейскими городами. Модель XE19E, впервые представленная на выставке Bauma в Мюнхене в 2022 году среди 13 специально разработанных экскаваторов для региона, обладает передовыми возможностями, такими как быстрая зарядка, которая повышает эксплуатационную эффективность и адаптируемость к различным условиям работы.

Эта европейская индивидуальная модель включает в себя беспроводные функции обновления программного обеспечения, адаптированные к региональным операционным потребностям. Ее эксплуатационные возможности значительно повысят эффективность земляных работ, снизив затраты на электроэнергию на 70% по сравнению с традиционными дизельными двигателями.

  • XE19E работает на низковольтной платформе 51,2 В, оснащенной литий-железо-фосфатными батареями, обеспечивая нулевые выбросы углерода при соблюдении высоких стандартов безопасности.
  • Эта модель особенно подходит для чувствительных к шуму зон из-за низкого уровня вибрации и шума.
  • В ключевых гидравлических компонентах используется передовая технология, которая сводит к минимуму потребление энергии, одновременно максимизируя скорость отклика и точность управления. Синергия между электродвигателем и гидравлическими системами оптимизирует использование энергии, обеспечивая достаточный поток для всех рабочих устройств, что повышает общую эффективность работы.
  • Кроме того, стрела экскаватора может качаться в боковом направлении, и она оснащена телескопической ходовой частью, которая улучшает адаптивность на различных участках местности.
  • Оптимизация конструкции наряду с улучшением эргономичного дизайна обеспечивает надежность при длительной эксплуатации, одновременно повышая комфорт и удобство оператора.
  • Универсальность XE19E позволяет выполнять несколько функций, таких как рытье траншей, дноуглубительные работы, бурение скважин и посадка деревьев, что подходит для различных сценариев, начиная от овощных теплиц, озеленения, пищевой промышленности, сноса помещений и заканчивая вспашкой сельскохозяйственных угодий.

Электрический экскаватор XE19E — это новейшее электрическое оборудование, поставленное XCMG Machinery в этом году. Только в 2023 году выручка XCMG от новых энергетических продуктов достигла 1,8 миллиарда долларов США, что составляет более 12% от общего дохода от продаж с впечатляющим темпом роста на 101%. Являясь лидером в отраслевой цепочке, компания XCMG мобилизовала более 300 предприятий в сфере добычи и переработки в новом энергетическом секторе. Компания внесла значительный вклад в достижение годового объема производства, превышающего около 2,8 млрд долларов США в рамках этой экосистемы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2489261/A_Batch_XE19E_Electric_Excavators_Tailor_Made_European_Market_Have_Been.jpg

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