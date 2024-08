XCMG livre des pelles électriques personnalisées en Europe, pour une construction plus respectueuse de l'environnement

XCMG s'engage à développer en permanence des gammes de produits sur mesure pour répondre à la demande croissante de matériel de génie électrique en Europe.

XUZHOU, Chine, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (XCMG, SHE : 000425), un fabricant d'engins de construction de premier plan, a récemment livré 5 de ses pelles électriques XE19E personnalisées en Allemagne. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la demande croissante d'équipements de construction permettant de réduire les émissions dans les projets urbains à travers l'Europe.

La livraison de ces pelles électriques marque une étape importante dans le respect des réglementations rigoureuses en matière d'émissions promulguées par les villes européennes. Dévoilé pour la première fois au salon Bauma de Munich en 2022 parmi 13 pelles spécialement conçues pour la région, le modèle XE19E est doté de fonctionnalités avancées, telles que la recharge rapide, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'adaptabilité aux diverses conditions de travail.

Ce modèle personnalisé pour l'Europe comprend des fonctions de mise à jour logicielle par voie hertzienne, adaptées aux besoins opérationnels régionaux. Ses capacités opérationnelles amélioreront considérablement l'efficacité de l'excavation, en réduisant les coûts énergétiques de 70 % par rapport aux moteurs diesel traditionnels.

La pelle XE19E fonctionne sur une plate-forme basse tension de 51,2 V équipée de batteries au phosphate de fer lithié, ce qui garantit l'absence d'émissions de carbone tout en maintenant des normes de sécurité élevées.

Ce modèle est particulièrement adapté aux zones sensibles au bruit en raison de ses faibles niveaux de vibration et de bruit.

Les principaux composants hydrauliques utilisent une technologie de pointe qui minimise la consommation d'énergie tout en maximisant la vitesse de réponse et la précision des commandes. La synergie entre le moteur électrique et les systèmes hydrauliques optimise l'utilisation de l'énergie, fournissant un débit suffisant à tous les équipements de travail, ce qui améliore l'efficacité globale du travail.

En outre, la flèche de la pelle peut pivoter latéralement et le châssis télescopique améliore l'adaptabilité sur différents terrains.

Les optimisations structurelles et les améliorations de la conception ergonomique garantissent la fiabilité pendant les opérations prolongées, tout en améliorant le confort et la commodité de l'opérateur.

La polyvalence du modèle XE19E lui permet d'exécuter de multiples fonctions telles que le creusement de tranchées, le dragage, le forage de trous et la plantation d'arbres, ce qui convient à des scénarios allant des serres maraîchères à l'aménagement paysager, en passant par la transformation des aliments, la démolition en intérieur et le labourage des terres agricoles.

La pelle électrique XE19E est le dernier équipement électrique livré par XCMG Machinery cette année. Rien qu'en 2023, les recettes de XCMG provenant des produits liés aux nouvelles énergies ont atteint 1,8 milliard de dollars, soit plus de 12 % de son chiffre d'affaires total, avec un taux de croissance impressionnant de 101 %. En tant que leader de la chaîne industrielle, XCMG a mobilisé plus de 300 entreprises en amont et en aval dans le secteur des énergies nouvelles. L'entreprise a largement contribué à atteindre une valeur de production annuelle supérieure à 2,8 milliards de dollars au sein de cet écosystème.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489261/A_Batch_XE19E_Electric_Excavators_Tailor_Made_European_Market_Have_Been.jpg