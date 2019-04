XCMG apresenta as mais recentes soluções de maquinaria e construção na bauma 2019

"A XCMG está empenhada em criar produtos avançados e duradouros que satisfaçam às diferentes necessidades dos nossos clientes", afirmou o vice-presidente da XCMG, Jiansen Liu. "Temos um portfólio completo de produtos, linhas de fabricação inteligentes e tecnologias inovadoras e líderes do setor para apoiar projetos de construção em condições climáticas e geográficas extremas."

Condições extremas, equipamentos fortes e soluções completas

As estrelas da exposição da XCMG na bauma 2019 são as carregadeiras sobre rodas das séries V e XC9.

As carregadeiras sobre rodas da série V são avançadas, têm alta eficiência e geram economia de energia. Os modelos abrangem a faixa de 1,8 a 12 toneladas, estão integrados com dispositivos mecânicos e tecnologias inovadoras e trabalham nas condições mais rigorosas.

A LW1200KN, a carregadeira mais pesada já fabricada na China, faz o serviço completo em todas as condições de trabalho e consegue realizar o carregamento de caminhões com alta eficiência.

As carregadeiras de última geração da série XC9 foram lançadas em resposta à tendência de inteligência, alta qualidade e alto desempenho. Ecológicas e energeticamente econômicas, as cinco carregadeiras da série XC9 lançadas até agora atendem aos requisitos internacionais de off-road da categoria V (Europa) e da categoria T4F (América do Norte).

A fim de melhorar a adaptabilidade dos equipamentos em ambientes extremos, a XCMG desenvolveu uma série de tecnologias inovadoras para garantir que os produtos tenham um desempenho satisfatório em todas as circunstâncias.

As carregadeiras conseguem operar em fábricas de aço quente e se destacam em condições de frio polar, além de funcionarem perfeitamente em ambientes úmidos ou com muita poeira.

A XCMG Earthmoving Machinery apresentará retroescavadeiras, minicarregadeiras, manipuladores telescópicos e empilhadeiras elétricas na bauma 2019. Entre os lançamentos, estão a nova empilhadeira elétrica da série XC5 com contrabalanço e a empilhadeira de armazém da série XC4. Os dois produtos proporcionam um desempenho mais elevado e uma operação segura e confortável.

Além dos seus produtos inteligentes, avançados e duráveis, a XCMG também apresentará soluções completas de construção na bauma 2019.

As soluções para construção de túneis abrangem as etapas de perfuração, retirada de escória, arqueamento e peneiramento.

As soluções para mineração subterrânea incluem equipamentos para escavação, mineração, carregamento, transporte e outros processos.

As soluções para construção de pontes fornecem equipamentos para carregar, transportar e montar vigas de 100 a 900 toneladas.

A XCMG Foundation apresentará na bauma 2019 máquinas perfuratrizes e bate-estacas, incluindo a XR240E, sonda de perfuração rotativa resistente, estável e eficiente com sistema de controle inteligente.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional fabricante de maquinaria pesada com uma história de 76 anos. Atualmente, ocupa a sexta posição na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões do mundo.

Saiba mais informações no site www.xcmg.com.

