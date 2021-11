XCMG assume o primeiro lugar no ranking da ICM20 dos maiores fabricantes de guindastes do mundo

O crescimento robusto de 74% em relação ao ano anterior levou a XCMG do quarto lugar do ano passado para o primeiro lugar. Além disso, nos primeiros 10 meses de 2021, a XCMG registrou um aumento de 235% na receita de vendas para máquinas de içamento personalizadas.

"A XCMG sempre priorizou a inovação tecnológica, agora temos cinco grandes centros de P&D em todo o mundo, além de um centro de tecnologia de nível nacional de primeira linha e o único laboratório-chave nacional de maquinários de engenharia de ponta e centro nacional de design industrial. Hoje, com os esforços incessantes de mais de 4.000 cientistas e engenheiros da XCMG, estamos liderando o desenvolvimento da inovação tecnológica do setor e, passo a passo, alcançando e até mesmo superando nossos concorrentes", observou Wang Min, presidente da XCMG.

A XCMG liderará o desenvolvimento sustentável do setor de maquinários de construção da China

Para construir uma comunidade melhor com um futuro compartilhado para o mundo, a XCMG Hoisting Machinery publicou a "XCMG Hoisting Machinery Carbon Peak and Carbon Neutrality Declaration". A declaração promete "buscar solenemente a visão de desenvolvimento verde e assumir a responsabilidade de construir uma civilização ecológica, assumindo a liderança no setor para concluir os objetivos de atingir o pico de carbono e alcançar a neutralidade de carbono e liderar o desenvolvimento sustentável, ecológico, de baixo carbono e de alta qualidade do setor".

Para alcançar essa promessa, a XCMG estabeleceu seis metas na declaração, incluindo promover vigorosamente a estrutura de energia limpa e de baixo carbono, prosperar para construir uma empresa pioneira de fabricação verde e inteligente, acelerar a aplicação de tecnologias de baixo carbono, economia de energia e layout de novos produtos de energia, apoiar a construção de energia limpa da China, promover a aplicação de produtos remanufaturados e fomentar um senso de redução de carbono.

O compromisso da XCMG chega à medida que o setor de maquinários de construção da China começa a assumir o cenário internacional.

De acordo com Su Zimeng, presidente da China Construction Machinery Association (CCMA), existem cerca de 50 mil empresas privadas de içamento na China, entre as quais os ativos das 50 maiores quantidades chegam a US$ 1,57 bilhão. Essas empresas não só construíram uma China bonita, mas também estiveram entre as forças mais ativas nas construções globais de engenharia.

"A China tem um enorme potencial de desenvolvimento econômico com construções de infraestrutura em larga escala, e seu objetivo de 'carbono duplo' mostra um senso de responsabilidade de um país importante. As indústrias da China estão mostrando duas tendências de desenvolvimento de atualização ecológica, de baixo carbono e industrial, que também nos proporcionaram espaço para mais desenvolvimento", disse Su.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1694793/XCMG_Takes_Top_Place_ICM20_Ranking_World_s_Largest_Crane_Manufacturers.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG