XCMG constrói o XDE440, o maior caminhão de mineração rígida com tração traseira do mundo

Com capacidade de carga de 400 toneladas, o equivalente a um edifício de três andares, o XDE440 estabelece um novo recorde mundial de capacidade de carga de um caminhão de mineração rígida com tração traseira. "Para atender a esses requisitos de carga, desenvolvemos de forma independente o maior redutor de rodas e o freio a disco úmido mais forte do mundo que pode atingir tração, o que equivale a um trem de alta velocidade de 16 vagões lotado da China Railway e facilitará efetivamente os limites de capacidade de transporte nos locais de mineração", disse Xie Heping, projetista de P&D dos projetos de maquinário de mineração da XCMG.

A equipe de P&D da XCMG utilizou de forma independente uma série de tecnologias centrais internacionais como tração inteligente de frequência variável, acionamento de cubo de rodas de alto torque, proteção de rotação da cabine, projeto antifadiga de grandes componentes de suporte de carga e muito mais. O XDE440 é o caminhão basculante com motor elétrico de CA de maior tonelagem do mundo, desenvolvido independentemente pela XCMG.

Zhang Liang, diretor da cadeia de suprimentos de recursos da China Minmetals, observou que a China Minmetals tem uma parceria e amizade profundas e de longa data com a XCMG, desde que as duas empresas assinaram um acordo de cooperação estratégica em 2011.

Até o momento, a XCMG formou uma linha completa de produtos de equipamentos de mineração que engloba escavadeiras de mineração de 70 a 700 toneladas, caminhões basculantes de mineração de 30 a 440 toneladas, maquinários de trituração e peneiramento de 100 a 6.000 toneladas/hora, motoniveladoras de 350 a 550 cavalos de potência e muito mais, oferecendo aos clientes globais as soluções de mineração mais abrangentes com o portfólio mais completos de produtos e tonelagem.

Os maquinários de mineração da XCMG também fizeram avanços rápidos em mercados de ponta, com lotes de produtos já entrando nos principais mercados de mineração como África, Austrália, América do Sul e Europa, além de cooperar com as principais empresas de mineração do mundo como Rio Tinto, BHP Billiton e Vale, como um importante participante no desenvolvimento sustentável e ecológico do setor global de mineração.

"No futuro, a XCMG fará o possível para oferecer garantias de serviço em todo o ciclo de vida do produto, ajudar nossos clientes a maximizar seu valor e contribuir em conjunto para o desenvolvimento inteligente, seguro e ecológico do setor de mineração", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

