XCMG crée XCMG Turkey Co., Ltd. et ouvre un centre de pièces détachées à Ankara

XCMG Turkey collaborera avec les concessionnaires locaux pour offrir une expérience complète « tout-en-un » aux clients locaux, promouvoir le développement durable de la marque XCMG localement et poser des bases solides pour déborder sur les marchés limitrophes. Lors de l'inauguration de la société, XCMG a signé un contrat de sept millions d'USD avec un concessionnaire turc, une coopération majeure couvrant un nombre important d'équipements, dont des excavatrices, des grues et des chargeuses.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence en Turquie en créant une société sur place », a déclaré Jiansen Liu, le président adjoint de XCMG et directeur général de XCMG Import and Export Co. « La Turquie est un maillon important de l'initiative chinoise 'une ceinture, une route' et le marché de ce pays joue un rôle important dans la stratégie de croissance internationale de XCMG, du fait de sa situation géographique et économique dans la région. »

Merih Özgen, le président de l'Association turque des engins de construction, estime que la création de XCMG Turkey fera date en matière de développement du secteur turc des engins de construction mécanique et accélérera le développement de la construction d'infrastructures turques. « L'ancienne route de la soie partait de Chine et allait jusqu'en Turquie. L'initiative 'une ceinture, une route' resserre les liens entre les deux pays », a-t-il déclaré.

XCMG est présent sur le marché turc depuis 2000 et les produits de pointe et résistants de la marque, dont les grues, les excavatrices, les chargeuses, les niveleuses, les plateformes de forage rotatives et autres, ont été utilisés dans de nombreux projets de construction dans le pays. À l'heure actuelle, plus de 1 000 machines XCMG sont à l'œuvre en Turquie.

XCMG a gagné des parts de marché dans les 57 pays participant à l'initiative chinoise 'une ceinture, une route', les exportations vers ces pays représentant 72 % du volume total des exportations de la société. Tout juste en avril, XCMG a livré des centrales à béton pour soutenir le nouveau projet d'investissement en Égypte.

À propos de XCMG

XCMG est un fabricant multinational de matériels lourds, actif depuis 74 ans. La société se classe actuellement au sixième rang dans l'industrie mondiale des machines de construction. Ses produits s'exportent dans plus de 177 pays et régions du monde.

