XCMG entrega 102 unidades de motoniveladoras GR1803BR para o estado de Alagoas, no Brasil, destinadas a apoiar projetos locais de infraestrutura aprimorada

MACEIÓ, Brasil, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A XCMG (SHE:000425) entregou 102 unidades de motoniveladoras GR1803BR para o estado de Alagoas, localizado no nordeste do Brasil, como parte da iniciativa de infraestrutura Fortalece Alagoas, lançada em 2021 para oferecer garantias de transporte para os 4,9 milhões de moradores locais.

As motoniveladoras serão utilizadas na construção e expansão de estradas e outros projetos de reforma urbana em Alagoas. A GR1803BR é um modelo fácil de operar com manobrabilidade flexível, alta confiabilidade e adaptabilidade, e pode atender facilmente todos os tipos de diferentes condições e cenários de construção.

"A XCMG Brasil superou muitas dificuldades nos últimos anos, incluindo o surto da COVID-19, as taxas de câmbio e os custos de frete. Isso levou os funcionários no Brasil a garantir a produção e o abastecimento, ao mesmo tempo em que alcançava o crescimento dos negócios contra a tendência. Estamos bem posicionados no próximo ano para aproveitar as oportunidades de mercado em antecipação a avanços ainda maiores", disse Wang Yansong, vice-presidente da XCMG e presidente da XCMG Brasil.

Fundada em 2014 em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, a XCMG Brasil é a primeira base de fabricação de propriedade integral do grupo no exterior, que conta com quatro principais fábricas de produção e mais de uma dezena de instalações auxiliares que se combinam para alcançar uma capacidade de produção anual de sete mil unidades, incluindo guindastes, escavadeiras, carregadores, motoniveladoras e rolos compressores.

A XCMG Brasil não só estabeleceu uma rede de vendas e serviços em todos os estados brasileiros, mas também expandiu suas operações para outros países da América do Sul —em 14 de dezembro, o primeiro lote de 60 máquinas de mineração firmado entre a XCMG Brasil e o Chile foi entregue em Santiago, no Chile.

A empresa também assinou um Memorando de Entendimentos (MoU) com a Vale S.A. Brasil em outubro para o fornecimento potencial de equipamentos de mineração e infraestrutura, incluindo equipamentos não tripulados e zero emissão que irão acelerar as práticas de mineração verdes e sustentáveis.

Para expandir a capacidade de produção e garantir produtos de alta qualidade, bem como melhorar as habilidades e o conhecimento dos funcionários de linha de frente, a XCMG Brasil estabeleceu o primeiro centro de treinamento de operação prática do funcionário (o "Centro") em novembro.

Enquanto isso, o Banco XCMG S.A. tem um fornecimento total de crédito superior a US$ 36,68 milhões e receita anual de US$ 2,91 milhões, com um lucro total atingindo US$ 545.943. O banco acrescentou mais de US$ 20,58 milhões de crédito quirografário (descoberto), obteve liquidação de câmbio e qualificação de vendas e tornou-se membro da SWIFT.

