XUZHOU, China, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Excavator ("a Empresa"), líder mundial no setor de máquinas de construção, está dedicada a potencializar o sucesso do cliente. Para reafirmar esta missão, a Empresa organizou recentemente a oitava temporada do programa XCMG Excavator Apprentice com o tema "XCMG Future Creator", lançando um evento "Experience Day", onde aprendizes de todo o mundo obtiveram informações aprofundadas sobre os amplos serviços oferecidos ao longo do ciclo de vida do produto.

Exploração da fabricação inteligente

XCMG Excavator demonstra compromisso com serviços de alto valor e fabricação inteligente no "Apprentice Experience Day" (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

Como primeira parte do "Apprentice Experience Day" (Dia da experiência do aprendiz), os aprendizes embarcaram em uma jornada cativante pelo salão de exposições da XCMG Excavator e pela linha de produção inteligente de última geração, mergulhando nas complexidades da fabricação de escavadeiras. Um destaque do evento foi a introdução de "Serviços Inteligentes", que tem foco em aperfeiçoar as experiências digitais dos clientes mediante uma plataforma de informações de serviços multinível que abrange fábricas, agentes e clientes.

Orientados por anfitriões experientes, os aprendizes foram apresentados às plataformas de serviços inteligentes dentro do salão de exposições. A plataforma de comando em tempo real, a plataforma de aplicativos remotos de IoT e o Mine Management Master apresentaram uma plataforma de informações de serviço completa, multinível e abrangente. A inspiradora terceira oficina inteligente contou com quatro linhas de soldagem flexíveis e inteligentes, incluindo a primeira linha de montagem avançada de escavadeiras sobre rodas inteligentes do mundo.

A linha de montagem apresentou inovação revolucionária aos aprendizes, com seu giro online totalmente automatizado do chassi da escavadeira sobre rodas, ao obter um giro inteligente e não tripulado e intensificar significativamente a eficiência operacional. A oficina também contou com o primeiro robô inteligente de detecção de costura de soldagem online do setor e o centro de controle de operações digitais Welding Line Intelligent Manufacturing 4.0, fornecendo monitoramento em tempo real, registro automático e alertas de anomalias.

Experiências simuladas

Na segunda parte do "Apprentice Experience Day", os aprendizes participaram de uma série de experiências simuladas para obter uma compreensão plena dos produtos, estratégias de marketing e serviços pós-venda da XCMG Excavator. Na fase simulada de experiências do cliente, assumiram o papel de potenciais compradores e receberam apresentações detalhadas sobre o desempenho dos produtos, bem como aplicações de mercado da equipe de marketing da XCMG Excavator.

Depois disto, os aprendizes vivenciaram a simulação do serviço pós-venda, onde foram orientados pela equipe dedicada do serviços pós-venda por meio de requisitos de serviço e do processo de manutenção. A plataforma de serviço inteligente XCMG e-Repair ocupou o centro das atenções, ao demonstrar o compromisso da empresa com serviços pós-venda eficientes e uma cadeia de fornecimento de peças de reposição perfeitamente integrada.

Os aprendizes elogiaram muito a plataforma digital de atendimento ao cliente e o mecanismo de resposta rápida da XCMG Excavator, impressionados com sua capacidade de satisfazer e resolver prontamente as necessidades dos clientes.

Em geral, o "Apprentice Experience Day" da XCMG Excavator ofereceu aos participantes uma compreensão total da dedicação da empresa aos "serviços de alto valor durante todo o ciclo de vida" e destacou a inovação da XCMG Excavator, o compromisso com a satisfação do cliente e a cultura vibrante da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283489/image.jpg

FONTE XCMG Excavator