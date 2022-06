XCMG fica entre as três primeiras na Yellow Table do KHL Group pelo segundo ano consecutivo

A XCMG teve um bom desempenho em outros indicadores de desempenho globais, com guindastes móveis e equipamentos de perfuração direcional horizontal classificados em primeiro lugar, guindastes de torre em segundo lugar, guindastes montados em caminhões e máquinas rodoviárias classificados em terceiro lugar pela primeira vez, equipamentos de escavação de superfícies de minas classificados entre os cinco primeiros e conjuntos completos de maquinários de empilhamento e maquinários de concreto classificados em primeiro lugar. Os equipamentos de escavação da XCMG estão em segundo lugar na China e em sexto lugar no mundo e ultrapassaram 200 mil unidades em produção e vendas.

Além disso, a XCMG tornou o setor de caminhões de incêndio com sistemas de elevação e plataformas de trabalho aéreo do tipo lança mais estável, melhorando a rentabilidade. O faturamento de pequenos maquinários de construção e empilhadeiras aumentou 50% e 258%, respectivamente, em relação ao ano anterior. A nova base de manutenção da XCMG também está em operação, com a estação de asfalto e os produtos de manutenção de chassis entre os dois primeiros do setor.

"A renda operacional da XCMG não só bateu um recorde, mas o saldo da receita em diferentes categorias de produtos também se tornou mais equilibrado", disse Wang Min, CEO e presidente da XCMG.

Internacionalização dos mercados

Em 2021, apesar dos obstáculos apresentados pela pandemia, a XCMG expandiu para mercados estrangeiros e obteve um faturamento proveniente das exportações superior a RMB 13 bilhões, um aumento de mais de 90% em relação ao ano anterior.

Outras conquistas internacionais também incluem o investimento de USD 99 milhões na expansão para o mercado norte-americano, a conquista de um contrato de um pedido grande de guindastes no valor de RMB 100 milhões na Ásia-Pacífico, a implementação de quase RMB 200 milhões de equipamentos de mineração a céu aberto em larga escala na África, o fornecimento de 500 escavadeiras para o Sudeste Asiático e a entrega de mais de 100 plataformas de trabalho aéreo para a América do Norte.

Além disso, a fábrica brasileira da XCMG está fazendo avanços no mercado sul-americano de maquinários de construção. Em 2021, seu volume de produção e vendas teve um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior, e sua escala operacional aumentou 198% em relação ao ano anterior. "O objetivo de desenvolvimento de nosso plano de cinco anos é garantir que a renda da internacionalização não seja inferior a 40%", acrescentou Wang.

Impulsionando a mudança do setor

Como líder mundial no setor de maquinários de construção, a visão da XCMG é impulsionada por investimentos de longo prazo e inovação de alto nível em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em torno de seus equipamentos.

Nos últimos anos, a XCMG continuou a fortalecer sua capacidade de inovação e a desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas importantes. Entre seus produtos estão o maior guindaste de torre do mundo, o XGT15000-600S; o maior caminhão de mineração com tração traseira do mundo, o DE440; a niveladora de mineração super grande GR5505; e a pá carregadeira de tonelagem doméstica XC9350, que fazem parte de seu amplo catálogo de maquinários de alta qualidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834183/IMAGE.jpg

FONTE XCMG

