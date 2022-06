XCMG fornecerá equipamentos de mineração para a Vale do Brasil, atendendo ao projeto de mineração na América do Sul

POUSO ALEGRE, Brasil, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A XCMG (SHE:000425) assinou um contrato de aquisição do primeiro lote de equipamentos para mineração com a Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo com sede no Brasil, em 18 de maio na fábrica da XCMG em Pouso Alegre, no Brasil. O acordo é uma extensão e confirmação de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a XCMG e a Vale, que foi assinado em 26 de outubro de 2021 em Nanjing, na China.