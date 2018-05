XCMG inauguruje międzynarodowy konkurs na najlepszego operatora ładowarki w Kazachstanie

Po zakończeniu konkursu jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele firmy XCMG i miejscowy eksperci z branży budowlanej i kopalnianej wyłonili zwycięzcę. Muratbek Utkilbaev został uznany za najlepszego operatora na podstawie umiejętności operacyjnych, wydajności pracy i niskiego wskaźnika popełnianych błędów.

– Gratulujemy panu Utkilbaevowi zwycięstwa – skomentował Wang Qingzhu, wiceprezes firmy XCMG. – Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo się wykazali, a ogólny poziom umiejętności jest dowodem na profesjonalizm i poziom pracowników branży budowlanej w Kazachstanie. XCMG wyeksportowała ponad 3000 ładowarek do Kazachstanu w ciągu ostatnich sześciu lat. Maszyny te zostały wykorzystane w prawie 100 projektach budowlanych. Kraj jest największym rynkiem na urządzenia budowlane w Azji Środkowej i kluczowym elementem Inicjatywy Pasa i Drogi, przez co jest jednym z naszych najważniejszych rynków. Z przyjemnością zacieśnimy nasze relacje z tutejszą branżą – dodał wiceprezes.

– Słyszałem dobre opinie na temat ładowarek serii V firmy XCMG od pracowników LLC As-Ay Ltd Company i sam chciałem je wypróbować, dlatego też zgłosiłem się do konkursu, żeby przekonać się co do funkcjonalności i jakości urządzenia – skomentował sam Utkilbaev, zwycięzca konkursu. – To bardzo elastyczne, dokładne i dopasowywalne urządzenie nawet przy pełnym załadunku. A co najważniejsze, urządzenie jest bardzo wydajne pod względem zużycia energii – dodał laureat.

Sajjan Uzbekov, ekspert z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Republice Kazachstanu wziął udział w wydarzeniu i pozytywnie wypowiadał się na temat wkładu firmy XCMG w gospodarczy i kulturowy rozwój Chin i Kazachstanu. Przedstawiciel ministerstwa potwierdził status firmy XCMG jako światowej klasy marki urządzeń budowlanych.

W trakcie konkursu firma XCMG podpisała także zamówienie na 500 ładowarek z LLC As-Ay Ltd Company, tym samym bardzo pozytywnie rozpoczynając sezon 2018.

O XCMG

Firma XCMG jest międzynarodowym producentem ciężkich maszyn o 74-letniej tradycji. Obecnie firma zajmuje dziewiąte miejsce w ogólnoświatowej branży urządzeń budowlanych. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 177 krajów i regionów na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.xcmg.com lub na profilach firmy XCMG w serwisach Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i Instagram.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/686330/XCMG.jpg

SOURCE XCMG

Related Links

http://www.xcmg.com