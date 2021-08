XCMG lance la très attendue excavatrice compacte XE27E/U de 2,7 tonnes

Le moteur de la XE27E/U est un Kubota D1105 (Tier 4 Final / EU Stage V) d'une puissance maximale de 15,6 kW, ce qui la rend plus puissante que les pelles d'un tonnage similaire. De plus, les pièces hydrauliques clés sont équipées des dernières technologies les plus avancées, ce qui confère à la machine des avantages considérables, notamment une consommation de carburant réduite, une réponse rapide et précise, un faible impact, une force d'excavation puissante et une efficacité opérationnelle globale exceptionnelle. L'intégration harmonieuse du moteur et du système hydraulique permet au moteur de fonctionner au plus haut niveau dans de nombreux environnements, ce qui améliore le rendement énergétique et réduit considérablement les coûts d'exploitation.

La XE27E/U est équipée de deux canalisations auxiliaires (Aux 1 et Aux 2) à débit proportionnel réglable, ce qui accroît sa polyvalence. Ceci est particulièrement utile pour les accessoires tels que le marteau, le godet basculant, le rotateur, entre autres. La sécurité étant une priorité absolue, la XE27E/U est équipée de protections de vérins et de soupapes de sécurité. Un dispositif protecteur, en option, est également disponible pour les clients.

La cabine renforcée de la XE27E/U répond aux normes strictes de certification ROPS/FOPS/OPG tout en offrant une excellente visibilité à l'opérateur. Le siège à suspension de luxe et la ceinture de sécurité rétractable garantissent le confort et la sécurité de l'opérateur, et le système de chauffage offre un environnement de cabine plus confortable à l'opérateur pour les travaux sur des sites dans des climats plus froids. En outre, les clients peuvent choisir entre une cabine ou un auvent. Dans certaines régions plus clémentes, la version auvent devrait suffire.

À propos de XCMG

En activité depuis 78 ans, XCMG est une multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde. Elle occupe actuellement la troisième place dans l'industrie mondiale des machines de construction. Elle exporte ses produits dans plus de 187 pays et régions aux quatre coins du globe.

