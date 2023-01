XCMG Machinery informa operações sólidas e domínio no setor em 2022

A XCMG Machinery promoveu meta de operação, desenvolvimento setorial e sinergia de gestão a todo vapor em 2022

XUZHOU, China, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE:000425) informou grandes conquistas em operação e desenvolvimento do setor em 2022, contrariando as tendências do mercado e atingindo um faturamento de mais de 100 bilhões de yuans (USD 14,36 bilhões) por três anos consecutivos.

A XCMG Machinery informou operações sólidas e domínio no setor em 2022. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A XCMG é a maior fabricante de maquinários de construção da China e a terceira do mundo. Apesar da tendência de queda no mercado de maquinários, sua participação de mercado geral das 12 categorias aumentou 3,04% e, no setor de caminhões pesados, ficou em oitavo lugar. Além disso, as vendas de caminhões pesados movidos a novas energias cresceram 343% em relação ao ano anterior, o segundo número mais alto do setor.

Seu faturamento no mercado internacional de janeiro a novembro aumentou 70% em relação ao mesmo período do ano anterior, e a empresa ocupa hoje o primeiro lugar no setor chinês de maquinários de construção por receita operacional, lucro líquido e retorno sobre o patrimônio.

Em 2022, a XCMG não só consolidou seu domínio em P&D e fabricação de maquinários de construção, mas também fez avanços nos setores emergentes, à medida que acelera sua transformação inteligente.

Os cinco setores pilares da XCMG, ou seja, içamento, concreto, estradas, terraplanagem e maquinário de empilhamento, continuam a ser dominantes. O faturamento proveniente de seus dez novos setores estratégicos da indústria, incluindo máquinas de mineração, agricultura e trabalho aéreo, aumentou 30% em relação ao ano anterior.

O setor de veículos comerciais da XCMG cresceu em 2022. O faturamento proveniente das vendas de veículos movidos a novas energias de janeiro a novembro aumentou 308% em relação ao mesmo período do ano anterior e representou mais de 30% do total. As vendas de caminhões de lixo de corpo largo não rodoviários de janeiro a novembro aumentaram 37,4% em relação ao ano anterior e já têm 21,29% da participação de mercado. A XCMG também estabeleceu um sistema de estrutura industrial inicial para o desenvolvimento de caminhões leves e lançou a série Hanchi.

Com foco em controle autônomo, segurança e estabilidade, a XCMG conseguiu grandes avanços de componentes centrais, e seu projeto conjunto de células de bateria já está em andamento.

A XCMG investiu em 21 projetos industriais, incluindo bases de fabricação inteligentes para equipamentos de maquinário de fundação, portos e içamento.

Além disso, com um forte compromisso com a filosofia "ajudar com amor", a XCMG tem promovido ativamente projetos de responsabilidade social em todo o mundo, ao mesmo tempo que desenvolveu um grande número de técnicos locais e operários industriais qualificados por meio da produção e operação localizadas em países como Brasil, Índia e Alemanha. Seus projetos internacionais de bem-estar público, como o projeto de compartimentos aquáticos na África e a competição X-Creators Challenge, ajudaram várias pessoas e comunidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1975970/XCMG_Machinery_2023.jpg

FONTE XCMG Machinery

