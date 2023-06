XCMG Machinery soutient des projets d'infrastructure mondiaux et promeut un développement dynamique et durable

KIGONGO, Tanzanie et ALEXANDRIE, Égypte, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) travaille sur un grand nombre de projets d'infrastructure dans le monde, avec des activités importantes établies dans huit grandes régions, tout en aidant au développement économique régional avec des produits, des solutions et des services « avancés et durables ».

Récemment, XCMG a expédié 3 unités de grues à tour pour la construction du pont Kigongo-Busisi en Tanzanie (pont JP Magufuli) sur le lac Victoria, qui, une fois terminé, sera le plus long pont d'Afrique de l'Est, ainsi que le plus long pont extradossé à haubans d'Afrique. Le projet, composé d'un grand pont de 3 200 mètres de long et d'un avant pont de 1 660 mètres de long, établira un lien crucial entre la région de Mwanza et les pays voisins du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, et stimulera le développement économique dans la région du lac.

Les grues à tour XCMG adoptent un revêtement marin, avec une qualité de produit conforme aux normes européennes, offrant des performances fiables et de haute précision qui s'adapteront aux différentes conditions de travail et permettront de faire face aux défis liés aux changements géologiques, aux urgences publiques et aux limites d'équipement. En outre, l'équipe de service à l'étranger de la grue à tour est disponible par téléphone 24 heures sur 24 pour fournir une assistance et des services personnalisés, qui comprennent la formation et l'entretien.

« Les grues à tour XCMG ont été utilisées dans de nombreux grands projets de construction de ponts dans le monde, aidant à la construction d'infrastructures qui favorisent également le développement économique, et nous nous efforçons de fournir les meilleurs produits et services à nos clients, » a déclaré Jiansen Liu, vice-président de XCMG.

Le 10 avril, la machine de levage de tuyaux XDN3200-R de XCMG a terminé avec succès un perçage de tuyaux de 480 mètres dans la première section d'un projet de construction de conservation de l'eau à Alexandrie, en Égypte, en 85 jours. Le projet de conservation de l'eau traverse des autoroutes, des chemins de fer, des rivières et des gazoducs, surmontant les défis liés à la couverture de sol peu profonde, aux roches remblayées, au sable et aux strates argileuses dans certaines régions et à proximité du littoral.

La machine de levage de tuyaux XDN3200-R de XCMG s'est distinguée par son dispositif de coupage optimisé, sa grande efficacité de travail et ses performances de haute qualité qui permettent de résoudre une série de problèmes de construction. Le modèle peut cibler différentes couches de strates grâce à six modes de circulation de boue qui améliorent l'efficacité globale de décrassage, et il permet également la surveillance à distance et le stockage de données pour offrir une assistance au paramétrage.

Simultanément, XCMG a également fourni une assistance technique et de maintenance complète, avec des ingénieurs disponibles par téléphone 24 heures sur 24.

« XCMG s'engage à créer des produits innovants et de haute qualité qui satisferont les besoins de nos clients dans le monde entier, et à faire progresser le développement numérique, vert et dynamique à l'ère de la transformation, » a déclaré Jiansen Liu.

SOURCE XCMG Machinery