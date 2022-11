XCMG mobilise 3 000 clients dans 50 pays pour le Mois du service mondial

XUZHOU, Chine, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE : 000425), le troisième plus grand fabricant mondial de machines de construction, a récemment achevé son Mois du service mondial, en visitant quelque 3 000 entreprises dans 50 pays et régions afin d'améliorer l'expérience client de ses clients industriels du monde entier dans les secteurs des ressources, de l'énergie, des transports, de la construction, et bien plus.

XCMG recently completed its Global Service Month event, making visits to some 3,000 companies spanning 50 countries and regions to enhance the customer experience among its globe wide industrial clients from resources, energy, transportation, construction and more.

Au cours du mois de septembre, les représentants de la société ont parcouru plus d'un million de kilomètres en s'efforçant de fournir aux clients de XCMG des services à valeur ajoutée tels que des inspections d'équipements, des conseils opérationnels et la promotion à l'étranger de l'application X-GSS de la société. Pour les zones de marché clés, ils ont souligné et garanti les normes de l'entreprise, à savoir « répondre dans les 15 minutes, arriver dans les 2 à 24 heures et terminer le travail dans les 4 à 48 heures. »

« XCMG a toujours considéré le marché mondial de l'après-vente dans le secteur de la construction comme une priorité absolue dans le cadre de ses efforts de développement international », a déclaré Lu Chuan, président et secrétaire adjoint du Parti de XCMG Machinery. « Nous avons continuellement augmenté les investissements dans ce domaine ces dernières années et établi un réseau complet d'après-vente à l'étranger. »

« XCMG a constitué une équipe de près de 4 000 ingénieurs de service à l'étranger et a donné à ses clients mondiaux des moyens grâce au "système d'information numérique mondial XCMG sur le service des pièces détachées (X-GSS)." Nous donnerons toute leur place aux technologies de pointe de nouvelle génération, telles que le big data et la 5G, afin de pouvoir fournir des services opportuns et pratiques », a ajouté Lu.

Parmi les points forts les plus intéressants du Mois du service mondial, citons les expériences de l'équipe de service au Gabon, en Afrique. L'équipe de cinq personnes est partie de la capitale Libreville au début du mois de septembre, parcourant plus de 2 000 kilomètres pour se rendre sur quatre sites de construction situés dans des zones de forêt primaire afin de fournir des services de porte-à-porte aux clients.

Pour atteindre les sites, le groupe a dû traverser deux rivières en bateau, puis emprunter une nouvelle route forestière construite par des bulldozers, dans un voyage épique de plus de 10 heures. Dans le monde entier, d'innombrables autres équipes de service, comme celle du Gabon, se sont surpassées pour faire la différence pendant le Mois du service mondial XCMG. Les équipes de service sont composées d'ingénieurs et de chefs de produit qui aident les utilisateurs de machines dans le monde entier en matière de maintenance, de formation et d'autres services professionnels.

XCMG a également annoncé son intention de s'associer à des partenaires mondiaux pour construire des centres de formation à l'étranger dans plus de dix pays, comme la Thaïlande et l'Indonésie, afin de fournir un soutien à la formation localisée à l'étranger. Ils visent à former nouvellement 1 000 ingénieurs de service et 10 000 mécaniciens à l'étranger.

Le Mois du service mondial de XCMG a été bien accueilli par tous. « Avec l'aide de l'équipe de service de XCMG, j'ai appris à utiliser le système X-GSS en personne », a déclaré Supia, un client en Indonésie

D'autres clients ont été rassurés par le niveau des services après-vente. « Je suis tellement heureux d'avoir acheté une chargeuse ZL50GN, elle fonctionne si bien », a déclaré M. Ahmend au Ghana. « Le service après-vente parfait de XCMG me permet également de me sentir plus à l'aise. »

M. Shakhawat, du Bangladesh, a été impressionné par la disponibilité des services. « Quel que soit le moment où le problème survient, l'équipe de service de XCMG peut se rendre sur le site et aider à résoudre le problème dès la première fois, ce qui est vraiment génial ! » a-t-il déclaré.

À l'avenir, XCMG vise à établir un système multifonctionnel pour enregistrer les informations de service des clients étrangers sur la base de son réseau de service mondial existant. L'entreprise vise à améliorer la qualité des services proposés grâce à cette initiative.

