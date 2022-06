XCMG organiza o quarto Festival Internacional de Clientes, destacando tecnologias inteligentes e não tripuladas, novas energias e produtos elétricos

Através da lente que supera os limites de tempo e espaço, a XCMG apresentou suas mais recentes tecnologias inteligentes e tecnologias de controle não tripulado para empresas de aluguel de equipamentos de construção, desenvolvedores e empreiteiros de minas e infraestruturas, além de enfatizar seu compromisso com o desenvolvimento verde e de baixo carbono de novas energias e produtos elétricos. No Festival, a XCMG firmou uma parceria estratégica global com a Shell em uma colaboração estratégica para promover o desenvolvimento de alta qualidade.

"O ano de 2022 marca o 17º aniversário da cooperação da OCR e da XCMG, observamos como a XCMG se tornou uma marca líder com ampla influência na Tailândia. Convidamos a equipe veterana que está na empresa há 17 anos para participar do Festival e também destacamos o primeiro equipamento da XCMG, que está em operação há 17 anos", disse Sirapop Tantitham, gerente geral da O.C.R. Company Limited. "Destacamos três categorias de produtos como anfitriões da sessão da filial na Tailândia, incluindo os carregadores elétricos que revolucionaram o setor de maquinários de construção da Tailândia, sendo testemunhas de que os produtos elétricos da XCMG foram noticiados por vários meios de comunicação na Tailândia."

Hanson Liu, vice-presidente da XCMG e gerente geral da XCMG Import & Export, destacou que as exportações da XCMG mantiveram uma alta taxa de crescimento com um mapa do mercado de exportações de 187 países e regiões; no primeiro trimestre, as exportações do setor de maquinários de construção da China aumentaram 48% em relação ao ano anterior, e as exportações da XCMG aumentaram 143% em relação ao ano anterior.

"O volume de exportações de guindastes, escavadeiras, pás-carregadeiras e máquinas rodoviárias assumiu a liderança do setor, com o crescimento contínuo da participação de mercado, e a participação geral da XCMG no mercado de exportações aumentou nove por cento em relação ao ano anterior", disse Liu. "Também estamos observando mudanças na tendência de exportação, com crescimento significativo nos mercados de ponta da Europa, América do Norte e Austrália. No primeiro trimestre, o volume de vendas de produtos exportados para a Europa aumentou mais de 100%."

"Organizamos o Festival Internacional de Clientes da XCMG pela primeira vez na Alemanha e apresentamos mais de 200 produtos de 35 linhas, que abrangem quatro categorias, incluindo escavadeiras, plataformas de trabalho aéreo, rolos compactadores e muito mais, entre os quais, as escavadeiras pequenas da XCMG são atualmente a marca chinesa mais popular da Europa e a estrela de nossa promoção no Festival", disse Xuan Du, vice-diretor geral da XCMG European Sales and Services GmbH.

O Festival anual consolida ainda mais a estratégia de desenvolvimento internacional da XCMG. Os maiores países do mundo estão introduzindo políticas de estímulo à infraestrutura no período pós-pandemia, e a demanda por maquinários de construção tem sido alta.

Além disso, a transição e transformação energéticas aumentaram a demanda por commodities de energia verde como cobre, cobalto e lítio, que estimularam as operações de mineração em todo o mundo. A XCMG, como provedora líder de soluções de mineração, capaz de oferecer conjuntos integrados de equipamentos de mineração, também está aproveitando maiores oportunidades de mercado.

"A XCMG cumprirá as expectativas e lutará lado a lado com nossos parceiros globais para impulsionar nossas estratégias digitais, ecológicas e internacionais, contribuindo para o mundo com um desenvolvimento mais dinâmico e de alta qualidade e para uma XCMG globalmente competitiva", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

FONTE XCMG

