XCMG-Produktbewertungsteam schließt erste Produktbewertungsrunde ab

XUZHOU, China, 14. September 2020 /PRNewswire/ -- Der führende Baumaschinenhersteller XCMG (SHE: 000425) hat ein Produktbewertungsteam mit 50 Produktbewertern geschaffen, um Produkte auf der Grundlage von Kundenfeedback zu verbessern. Das Team hat kürzlich die erste Bewertungsrunde der neuesten Hebemaschinen von XCMG an mehreren Standorten in ganz China abgeschlossen.