XCMG promove lançamento de equipamentos avançados de mineração e maquinário autônomo no Brasil, impulsionando o desenvolvimento industrial local

O evento representa um marco para a XCMG em sua entrada no mercado brasileiro de equipamentos de mineração, apresentando conquistas inovadoras para mineração digital, direção autônoma e controle remoto. As novas tecnologias e produtos lançados impulsionarão a indústria de mineração brasileira para viabilizar uma gestão de segurança aprimorada com custos operacionais mais baixos.

Durante o evento, a XCMG fez a entrega de sua primeira escavadeira hidráulica de 90 toneladas e recebeu pedido de reserva para quatro escavadeiras de 75 toneladas, oito caminhões de mineração de 90 toneladas, vinte escavadeiras de 21 toneladas controladas remotamente e duas carregadeiras de 7 toneladas.

Um representante do órgão responsável pelo desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais, CODEMGE, salientou que o estado, com sua grande indústria de mineração, será beneficiado por contar com equipamentos de engenharia de alta qualidade de um fabricante líder como a XCMG para impulsionar seu desenvolvimento econômico.

"Os equipamentos de mineração são um pilar emergente da XCMG e uma área importante para a empresa atingir seus objetivos estratégicos", disse Wang Yansong, vice-presidente da XCMG e presidente da XCMG Brasil. "A XCMG aproveitará as oportunidades no mercado brasileiro de mineração para oferecer soluções inteligentes e abrangentes para o setor de construção, que sejam seguras, eficientes e voltadas ao cliente."

Entre os produtos em destaque revelados no evento estão:

XE900D, a escavadeira hidráulica com peso total de 90 toneladas e motor de 535 cavalos de potência. A máquina é um produto de primeira opção para atividades de mineração a céu aberto de média a grande escala, como é o caso da operação em minas brasileiras de ferro, cobre e ouro, sendo a melhor da categoria em termos de força de escavação com estabilidade avançada, durabilidade e segurança. Também aprimora a eficiência, mantendo um baixo nível de consumo de combustível.

A escavadeira móvel ET120 e a escavadeira hidráulica inteligente XE225BR operadas de forma autônoma, mas controladas remotamente. Estas duas máquinas automatizadas apresentam vantagens significativas em termos de mobilidade no terreno e da capacidade de adaptação ao ambiente, e são a melhor opção para parceiros locais do setor de construção que operam em condições geográficas complexas.

Um representante da Associação Brasileira de Mineração destacou que a XCMG é um parceiro com influência no Brasil e na América do Sul. A associação espera desenvolver uma relação mais estreita com a XCMG com benefícios mútuos para a comunidade do setor industrial.

