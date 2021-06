XCMG publica o Relatório de Desenvolvimento da Cadeia Sustentável do Setor de Içamento de 2021

O relatório detalha as conquistas do setor de içamento em termos de escala, qualidade e desenvolvimento de segurança, ao mesmo tempo em que aponta os obstáculos que estão prejudicando o desenvolvimento sustentável do setor. A empresa elevou o objetivo de desenvolvimento de "alcançar o topo do setor global de içamento e se tornar uma excelente empresa de içamento de confiança global e de valor inigualável." O relatório também destacou as iniciativas "segurança operacional, segurança de equipamentos, segurança de uso e segurança social".

"Uma avaliação e análise padronizada da situação do desenvolvimento da cadeia do setor de içamento poderá nos ajudar a identificar melhor a direção do nosso desenvolvimento e a assumir as responsabilidades do setor. Por essa razão, preparamos esse relatório para manter o desenvolvimento saudável e sustentável do setor de içamento e assumir as responsabilidades sociais", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

As principais conclusões do Relatório se concentram na conscientização do risco no projeto/manutenção/uso de equipamentos e na operação da empresa e destacam a necessidade de:

Prestar mais atenção nos recursos de segurança no projeto do produto, introduzir tecnologias de segurança ativas, incluindo limitador de momentos de alta precisão, proteção contra colisão de lança, compensação de baterias e muito mais;

Seguir cronogramas e padrões rígidos de manutenção para garantir um funcionamento sem problemas;

Aumentar a conscientização do treinamento de segurança para reduzir os principais incidentes de segurança;

Para as empresas, é crucial seguir um ciclo virtuoso de fluxo de capital e saldo de pagamentos.

O relatório também definiu o objetivo de ingressar no topo do setor de içamento global, oferecendo serviços abrangentes e profissionais, construindo uma estrutura organizacional impecável, estabelecendo padrões de gestão unificados e integrados e cultura corporativa, e enfatizando a manutenção e a inovação tecnológica de equipamentos.

O setor de içamento também deve adotar as principais oportunidades que promoverão o desenvolvimento sustentável do setor, uma vez que a supervisão mais rigorosa e a gestão padronizada vão acelerar seu desenvolvimento, e uma nova geração de talentos está se desenvolvendo na espinha dorsal do setor. O forte desenvolvimento econômico e o investimento em infraestrutura da China também proporcionarão potencial de desenvolvimento.

