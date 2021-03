XCMG spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Afrikas Infrastrukturentwicklung

XCMG gehörte zu den ersten chinesischen Bauunternehmen, die den afrikanischen Markt betraten. Um den Vertrieb in Kenia auszubauen und den Kunden vor Ort einen umfassenden Service zu bieten, gründete XCMG 2011 eine Tochtergesellschaft in Nairobi, die nicht nur hochwertige Produkte zur Unterstützung der rasanten Infrastrukturentwicklung in Kenia anbietet, sondern auch umfassende After-Sales-Services.

Überall auf dem Kontinent sind die Maschinen von XCMG bei großen Bauprojekten zu sehen, wie z. B. beim Hafen von Dschibuti, dem Straßenabschnitt Burka-Mille der Kombolcha-Bati-Mille-Route in Äthiopien, dem Nyayo-Nationalstadion in Kenia und vielen anderen. 198 Einheiten von XCMG-Maschinen waren am Bau des kenianischen Normalspurbahnprojekts Mombasa-Nairobi beteiligt, ebenso wie fast 1.000 Einheiten von Ausrüstungen im Gesamtwert von 150 Millionen US-Dollar für den Bau des Dangote-Raffinerieprojekts in Nigeria.

XCMG besitzt inzwischen sechs Tochtergesellschaften und hat über 30 Ersatzteil-Servicezentren in Afrika eingerichtet. Mit mehr als 30 Level-1-Händlern deckt das Vertriebs- und Servicenetz des Unternehmens nun fast alle afrikanischen Länder südlich der Sahara ab. Elitemanager und Servicetechniker bieten den Kunden professionelle Verkaufsunterstützung, Aftersales- und Ersatzteilservice.

Außerdem führt XCMG seit 2016 eine Reihe von gemeinnützigen Projekten in Kenia, Angola und der Demokratischen Republik Kongo durch, darunter die 2018 gestarteten Moskitonetzspenden, das XCMG-Stipendienprogramm und das afrikanische Wasserkellerprojekt zur Linderung der Wasserknappheit in Trockenzeiten, was XCMG viel Lob und umfangreiche Anerkennung für die Unterstützung Afrikas einbrachte.

