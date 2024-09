XDI lance XDI Climate Risk Hub : une nouvelle plateforme à la demande dédiée à l'analyse physique en matière de risques climatiques

La technologie testée par les régulateurs et les banques est désormais disponible pour tous les secteurs

NEW YORK, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- XDI (Cross Dependency Initiative) lance aujourd'hui une plateforme innovante, « XDI Climate Risk Hub », de la semaine du climat à New York, qui fournit une analyse physique à la demande en matière de risques climatiques pour les institutions financières, les entreprises et les gouvernements du monde entier.

« Cette nouvelle plateforme permet aux utilisateurs d'évaluer en temps réel des actifs situés n'importe où dans le monde selon une méthodologie unique et vérifiable. Elle répond à la demande croissante d'analyses précises et comparables des risques climatiques pour faciliter la prise de décision dans les différents secteurs et juridictions », déclare Karl Mallon, cofondateur et responsable de la science et de la technologie chez XDI (Cross Dependency Initiative).

La technologie XDI Climate Risk Hub a été lancée pour la première fois en mai de cette année via une nouvelle plateforme développée avec la Hong Kong Monetary Authority (HKMA - Autorité Monétaire de Hong Kong)), la banque centrale de Hong Kong. La HKMA Physical Risk Assessment Platform (plateforme d'évaluation des risques physiques de la HKMA), actuellement déployée par étapes, offre à toutes les banques de Hong Kong un accès gratuit à une analyse instantanée et sécurisée des risques liés au climat physique. Il s'agit de la première initiative de ce type dans le secteur bancaire international.

Aujourd'hui, avec son lancement élargi, le XDI Climate Risk Hub étend sa portée afin de répondre aux besoins des clients de l'ensemble des secteurs, possédant des actifs n'importe où dans le monde.

Le XDI Climate Risk Hub offre une analyse des risques climatiques physiques de premier ordre à l'aide d'un simple bouton, depuis l'examen d'un seul actif ou de portefeuilles de dizaines de milliers d'actifs, jusqu'à la réalisation d'une analyse approfondie pour la diligence raisonnable et la planification de l'adaptation. Les utilisateurs peuvent utiliser la plateforme pour un large éventail d'applications, notamment l'analyse des risques de contrepartie, l'évaluation des risques d'infrastructure, l'évaluation des risques opérationnels et la planification de l'adaptation. Elle leur permet également d'examiner les risques climatiques des nouveaux sites, d'approfondir les sous-ensembles d'actifs à haut risque et de respecter les obligations en matière de conformité et de divulgation.

Le XDI Climate Risk Hub propose trois niveaux d'évaluation des risques ainsi qu'une série de mesures des risques financiers, pour neuf risques climatiques, quatre scénarios climatiques, des étapes de cinq ans pour l'analyse jusqu'en 2100, et une résolution spatiale allant jusqu'à 5 m x 5 m.

XDI considère le lancement de XDI Climate Risk Hub comme une étape cruciale dans sa mission de rendre des données climatiques de haute qualité accessibles au plus grand nombre de décideurs possible. L'accent mis sur l'adaptation dans la plateforme, avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année, fait partie de son engagement à aider les banques, les entreprises et les gouvernements à passer du risque à la résilience.

À propos de XDI

L'équipe à l'origine de XDI (Cross Dependency Initiative) a été créée en 2007, ce qui fait de ce groupe le plus ancien spécialiste indépendant au monde de l'analyse physique des risques climatiques et de l'adaptation. Aujourd'hui, XDI est le plus grand fournisseur d'analyses de risques climatiques physiques pour les banques dans le monde. XDI fait partie de The Climate Risk Group.