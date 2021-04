XELS, uma plataforma de blockchain ambientalmente consciente para compra e negociação de créditos de carbono, é listada na Bittrex Global

Startup fornece às empresas e pessoas acesso a um mercado de carbono descentralizado intuitivo, transparente e livre de fraudes.

TÓQUIO, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A XELS, uma startup que está enfrentando as mudanças climáticas aumentando a participação e a transparência nos mercados de carbono, listou hoje o seu token XELS de mesmo nome na Bittrex Global. A XELS oferecerá a empresas e pessoas acesso a uma plataforma de compensação de carbono baseada em blockchain, inicialmente focada em créditos de compensação de carbono tokenizado. Esses créditos são cada vez mais atraentes para empresas que querem mostrar aos consumidores que levam a sério o objetivo de reduzir sua pegada de carbono.

Desde o nascimento dos mercados de carbono após o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, as fraudes têm prejudicado a eficácia das vendas e do comércio de créditos de carbono. Maus atores às vezes vendem créditos falsos ou expirados, e a fraude de "reciclagem" levou ao gasto duplo de créditos não aposentados. Os mercados de carbono são o caso de uso perfeito para a tecnologia de contabilidade distribuída da blockchain, uma vez que as transações não podem ser modificadas, invertidas ou duplicadas. Os créditos de carbono tokenizado também podem ser "queimados", com um hash de transação pública que prova que foi aposentado para sempre.

"Acreditamos que a descentralização é a única maneira de os mercados de carbono poderem funcionar de forma eficaz", explica o fundador e CEO da XELS, Takeshi Nojima. "A XELS permitirá que o setor mantenha registros abertos e transparentes - desde a geração, até a venda e o descarte. Facilitar para as corporações a compensação de suas emissões de carbono de forma transparente sem medo de fraude as tornará ainda mais dispostas a combater o aquecimento global e renderá dividendos na medida em que ganham a confiança do consumidor de que estão realmente empenhadas em fazer a diferença para o meio ambiente."

A XELS existirá como um token de plataforma que será usado para acessar um futuro conjunto de stablecoins vinculadas a vários créditos de compensação de carbono voluntários padrão do setor. No futuro, a empresa também busca oferecer créditos de "conformidade", que são fortemente regulamentados por acordos nacionais de limite e comércio. O Japão está atrasado em relação às nações europeias, onde as empresas são obrigadas a comprar créditos de conformidade para evitar impostos pesados. A XELS já está em negociações com várias empresas listadas no Japão que desejam aderir à meta do primeiro-ministro Yoshihide Suga de alcançar zero emissões domésticas líquidas até 2050.

Embora a XELS venha a existir como um token ERC20 no lançamento, a empresa está ciente das preocupações em torno do alto consumo de energia associado ao Ethereum, Bitcoin e outras criptomoedas. No final deste ano, a XELS migrará para uma blockchain proprietária de baixa energia que a empresa vem desenvolvendo desde 2017. A XELS Chain adota uma abordagem híbrida de prova de participação e prova de trabalho, ao mesmo tempo em que permite que os usuários executem um nó completo em um laptop básico sem a necessidade de hardware de mineração que consome muita energia.

A XELS, com sede em Tóquio e Hong Kong, é membro da coalizão da cadeia climática.

Saiba mais sobre a XELS em www.xels.io

