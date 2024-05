Xencelabs przedstawia pierwszy w branży 16-calowy tablet graficzny 4K OLED: doskonałe połączenie profesjonalizmu i mobilności

Ultracienki i lekki tablet graficzny OLED zapewnia wyjątkowe możliwości w zakresie mobilności, wyraziste kolory, wysokie poziomy kontrastu i precyzyjne pióra o właściwościach umożliwiających wykonywanie naturalnych ruchów.

VANCOUVER, Wash., 9 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Xencelabs, międzynarodowy dostawca cyfrowych rozwiązań do rysowania i nowy wybór dla kreatywnych specjalistów, ogłosił premierę tabletu Xencelabs Pen Display 16, nowego rozwiązania w zakresie pisania piórem po ekranie dla specjalistów sektora kreatywnego, nauczycieli, studentów i uczniów.

Twórz gdzie, kiedy i jak chcesz

Create where, when, and how you want with the Xencelabs Pen Display 16. Inspiration is everywhere!

Elastyczność jest jedną z cech charakterystycznych tabletu Xencelabs Pen Display 16, a liczne zastosowania tego urządzenia są odzwierciedleniem filozofii projektowania produktów, która przyświeca marce Xencelabs. Dzięki grubości zaledwie 12 mm i niebywałej lekkości (1,21 kg), tablet może towarzyszyć ci wszędzie tam, gdzie zaprowadzi cię twoja kreatywność - do twojej ulubionej kawiarni, na prezentację u klienta lub z sali lekcyjnej do domu. Tablet Xencelabs Pen Display 16 można podłączyć do dowolnego kompatybilnego komputera stacjonarnego, laptopa Mac lub laptopa z systemem operacyjnym Linux za pośrednictwem jednego kabla USB-C. Do zestawu dołączony jest 10-bitowy hub dla tych, którzy muszą podłączyć się za pośrednictwem złącza HDMI lub Display Port. Dołączony lekki i wygodny do przenoszenia stojak Xencelabs Mobile Easel oferuje dwa kąty rysowania.

Wyświetlacz OLED dla zachwycającej jakości obrazu

Wyświetlacz tabletu graficznego 4K OLED jest odpowiedzią na głosy użytkowników z sektora kreatywnego, którzy chcieli, aby kolory ich rysunków i obrazów były bardziej żywe i realistyczne. Wyświetlacz OLED eliminuje artefakty, takie jak „wyciek" podświetlenia (backlight bleeding) i czerwone piksele. Co więcej, artyści są zachwyceni możliwością tworzenia naturalnych kolorów na głęboko czarnym tle.

Powierzchnia wyświetlacza z wytrawianego szkła oferuje bezproblemowe i naturalne odczucie pisania piórem po papierze i brak odblasków. Wyświetlając do 1,07 miliarda kolorów, tablet graficzny wyposażony jest w pięć fabrycznie skalibrowanych przestrzeni barw: Adobe® RGB (98%), P3-DCS (98%), sRGB (99%), Rec 2020 i Rec 709. Aluminiowa tylna obudowa tabletu zapewnia szybkie odprowadzanie ciepła bez rozpraszającego dźwięku wentylatora.

Płynne, precyzyjne i responsywne pióro

Tablet Xencelabs Pen Display wyposażony jest w dwa czułe na nacisk pióra, spełniające potrzeby artystów pod względem ergonomii i stylu. Pióro z trzema przyciskami ma szerszy korpus i funkcję wyboru skrótów przypisanych do przycisków, a cienkie pióro (Thin Pen) z dwoma przyciskami odpowiada na potrzeby tych, którzy poszukują odczucia i efektów rysowania ołówkiem lub cienkim pędzlem. Oba pióra mają czułą na nacisk funkcję gumki.

Quick Keys - do 40 skrótów na aplikację

Superintuicyjny w obsłudze pilot Quick Keys ma osiem przycisków skrótów z wyświetlaczem OLED oraz zmieniające kolory pokrętło do tworzenia skrótów funkcji wielu programów. Działa do 53 godzin po jednym ładowaniu.

Ceny i dostępność

Pakiet Xencelabs Pen Display 16 Bundle (sugerowana cena detaliczna producenta: 1249 $ w USA, 1389 € w UE i 1199 £ w Wielkiej Brytanii) i zestaw podstawowy Xencelabs Pen Display 16 Essentials (sugerowana cena detaliczna producenta: 999 $ w USA, 1129 € w UE i 969 £ w Wielkiej Brytanii) będą dostępne odpowiednio w maju i pod koniec czerwca w sklepie Xencelabs eStore i na portalu Amazon. Informacje na temat cen w innych regionach i lokalnych punktów sprzedaży na całym świecie dostępne są na stronie xencelabs.com.

Xencelabs

Xencelabs, firma o zasięgu globalnym prowadząca działalność od 2019 roku, dostarcza najlepsze w swojej klasie cyfrowe rozwiązania graficzne, umożliwiając specjalistom sektora kreatywnego poszerzenie ich inwencji twórczej i poprawę produktywności. Szczegółowe informacje na temat firmy Xencelabs znajdują się na stronie www.xencelabs.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2407308/Xencelabs_Pen_Display_16.jpg