XGC88000 de 4.000 ton da XCMG completa primeira atribuição no exterior na Arábia Saudita

Operando em uma região desértica onde as temperaturas podem atingir 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit), o XGC88000 colocou a parte mais pesada e crucial do equipamento no lugar em sua primeira tentativa - a torre de lavagem tinha uma altura de 101,1 metros (331,7 pés) e um diâmetro de 8,6 metros (28,2 pés). O XGC88000 adotou a combinação de paus de carga, sendo um principal de 102 metros e um auxiliar de 27 metros, em conjunto com o guindaste de 1.250 toneladas para concluir a operação da extremidade.

O guindaste sobre esteiras de 4.000 toneladas foi enviado da China em meados de agosto e viajou 30 dias pela Rota da Seda Marítima. Em preparação, a XCMG juntou uma equipe de engenheiros técnicos e de serviço para apoiar a operação, que trabalhou com a equipe da Sinopec para concluir a montagem e testar o guindaste.

Desenvolvida em conjunto pela XCMG e Sinopec em 2013, o guindaste sobre esteiras XGC88000 - com a maior capacidade de içamento do mundo - viajou mais de 30.000 quilômetros (18.641 milhas) por oito províncias da China e içou 150 partes de equipamentos em 11 importantes projetos de construção que, coletivamente, totalizam 120.000 toneladas em peso. Ele ostenta três tecnologias pioneiras, seis tecnologias de nível internacional e mais de 80 patentes nacionais.

"A XCMG está comprometida em cooperar com a Sinopec e outras empresas chinesas para apoiar a iniciativa 'Cinturão e Rota'. Sustentada firmemente por uma estratégia internacional a fim de aprimorar ainda mais a marca da XCMG no mercado global, a estreia bem-sucedida na Arábia Saudita confirmou que nosso equipamento está no caminho certo e bem posicionado na vanguarda do mercado global", declarou Weidong Chen, gerente geral da Xuzhou Construction Machinery Col, Ltd.

Está planejado que o XGC88000 ice dois reatores de 1.312 toneladas para o projeto UNITE EOEG III antes de viajar para atender o projeto de separação de ar GAS-P9 para a National Industrial Gases Company (NIGC) na Arábia Saudita e um projeto de refinaria de petróleo em Omã.

