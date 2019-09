Xi'an anuncia nova iniciativa de turismo noturno e 30 rotas noturnas serão introduzidas

Kang Lifeng, vice-diretor do Departamento de cultura e turismo de Xi'an, comentou: "O recém-oferecido esquema de turismo noturno abrange todos os aspectos do turismo da cidade, permitindo uma experiência completa, desde passeios à noite até apresentações artísticas, restaurantes e compras. Esperamos que o novo programa incentive os visitantes e a população a compartilhar a vitalidade da nossa cidade".

A Muralha da Cidade, bem como o Stele Forest, um museu temático voltado para exposições de estelas de pedra, epígrafes e esculturas de pedras de dinastias passadas, terão horário de funcionamento estendido. Os locais que fazem parte das fortificações das dinastias Ming de Xi'an também serão integrados à nova rota, proporcionando experiências únicas aos visitantes e restaurando a vitalidade da antiga e próspera cidade.

Além das apresentações modernas de música e dança, como a Cerimônia de boas-vindas ao portão do sul, a Everlasting Regret Performance e o Tang Style Dancing, a cidade também terá apresentações de Qin nas cavidades locais, fantoches de sombra e concertos em estilo antigo. As experiências culturais também diferem durante as estações do ano, pois as apresentações mesclam desenvolvimentos modernos com a cultura e tradição local ao longo das estações.

A cidade também convidará os visitantes a participar de vários projetos de experiência cultural, incluindo quase 100 mercados noturnos, até o final de 2020, como parte de sua rota de vida noturna. A iluminação decorada nas avenidas fornecerá acesso aos visitantes das principais atividades noturnas, incluindo barracas locais de vendedores ambulantes, lojas de presentes e mercados noturnos.

A prefeitura também aumentará e melhorará o transporte na metrópole, aumentando os serviços de ônibus noturnos, estendendo os horários de funcionamento com base na capacidade e no fluxo de passageiros, introduzindo serviços de táxi on-line e treinando os motoristas de táxi. O governo também intensificará os planos para aprimorar as trilhas de caminhadas ao ar livre, as pistas lentas e as áreas públicas para atividades físicas para residentes e visitantes.

"O esquema de turismo noturno ecoa a estratégia 'Pan-Travel' da cidade, que visa expandir a cadeia do setor de turismo em Xi'an e aumentar o retorno econômico", acrescentou Kang Lifeng.

Para obter mais informações, visite o site: http://cbe.xa.gov.cn/default.htm

Sobre Xi'an

Capital da província chinesa de Shaanxi, Xi'an é um destino turístico internacional com mais de 3.000 anos de história e atrações conhecidas mundialmente, como os Guerreiros e Cavalos de Terracota e a antiga Muralha da Cidade. Xi'an, apelidada de "museu ao ar livre da China", foi o ponto de partida da Rota da Seda, antiga rede de rotas comerciais estabelecida durante a dinastia Han, na China, que conectava o Oriente e o Ocidente comercialmente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971234/Xi_an_Night_Tour.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

