Xi'an anuncia nova política de investimento estrangeiro, criando um novo campo de jogo para negócios internacionais

As novas políticas colocam em ação um ajuste de amplo espectro em restrições ao investimento estrangeiro:

A remoção de proporções de patrimônio externo na elaboração e fabricação de veículos de nova energia, aeronaves, helicópteros, drones e aeróstatos até 2020.

Remoção de restrições sobre vários projetos operados por entidades de negócios internacionais em ramos do varejo e postos de combustíveis.

Remoção de limites de compras de ações totais por parte de investidores estrangeiros em bancos comerciais chineses e bancos de joint-venture

Ajuste de proporções de gestão de patrimônio em ativos financeiros estrangeiros até 51 por cento

Um fim às restrições em investimento estrangeiro em locais de serviços de Internet

"Nossos novos incentivos estão voltados para promover Xi'an e abrir ainda mais nossa economia", declarou Yuhui Huang, do gabinete municipal de cooperação para investimentos de Xi'an. "Estamos implementando uma nova política para investimento estrangeiro que mescla um tratamento justo para empresas chinesas e estrangeiras, a fim de criar um campo de jogo nivelado que pode sustentar um ambiente de livre comércio e investimento em Xi'an e na China."

Foi lançado, em conjunto com as iniciativas de política internacionais, um novo fundo de desenvolvimento industrial de 100 bilhões de CNY (14,83 bilhões de USD) para empresas de alta tecnologia voltado a receber investimentos em "setores essenciais" previamente restritos na região pela primeira vez. O novo fundo oferecerá suporte em dinheiro de até 5 milhões de CNY (740 mil USD) a entidades que operam nos setores de alta tecnologia, fabricação avançada, criação, turismo, negócios e logística.

Financiamentos e incentivos também estarão à disposição de empresas estrangeiras para a entrega de projetos críticos, estabelecimento de sedes, centrais de pesquisa e desenvolvimento e parcerias com instituições regionais e universidades. Além disso, organizações internacionais cujos projetos tenham recebido prêmios de tecnologia e ciências em nível provincial e nacional receberão o mesmo financiamento e suporte de política do governo, assim como as empresas nacionais.

Focada na proteção de investimentos, Xi'an também anunciou novas ordenanças para proteger direitos de propriedade intelectual e solucionar problemas operacionais que garantam tratamento justo e igualitário a empresas internacionais.

Para mais informações, acesse http://en.xa.gov.cn/

Sobre Xi'an

A capital da província ocidental da China, Xi'an foi o ponto de partida da Rota da Seda, uma antiga rede de rotas de comércio estabelecida durante a dinastia Han da China que ligava o oriente ao ocidente no comércio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/882179/Xian_high_tech_zone.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

SOURCE Xi'an Municipal Government